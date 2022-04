House in one of Ballarat's prettiest streets fetches top dollar

news, latest-news,

A Webster Street property has topped the property buys in the Ballarat region this week, selling for $1.45 million. It was one of three property sales to exceed $1 million in central Ballarat with a property in Gordon also featching $1.18 million. Here is the property round-up for this week. ALFREDTON PS Cuzens Rd v/land 540sqm $349,900 PRD Nationwide PS Leitrim St v/land $340,000 PRD Nationwide BALLARAT CENTRAL PS Ascot St South $1,190,000 Jellis Craig PS Dawson St South $1,355,000 Harcourts PS Drummond St South $745,000 Ballarat Real Estate PS Webster St $1,450,000 Jellis Craig PS Windermere St $835,000 Harcourts BALLARAT EAST PS Eureka St $430,000 Ballarat Real Estate PS Morres St $650,000 PRD Nationwide PS Nelson St $475,000 Jellis Craig PS Richards St $395,000 Ballarat Real Estate BEAUFORT PS Lawrence St 950sqm $480,000 Jellis Craig BLACK HILL PS Victory La $733,000 Ballarat Real Estate BONSHAW PS Ava Pl $380,000 Jellis Craig BROWN HILL PS Bradbury St 212sqm $420,000 Ray White BUNINYONG PS Cathcart St v/land 850sqm $525,000 Jellis Craig PS Coleman Ct 2100sqm $1,400,000 Jellis Craig PS Simpson St 883sqm $960,000 Jellis Craig CANADIAN PS Lal Lal St $365,000 Ballarat Real Estate PS Madison Ct $740,000 Harcourts PS Richards St 712sqm $635,000 Ray White CARDIGAN VILLAGE PS Windermere Way $461,000 Jellis Craig CLUNES PS Service St $550,000 PRD Nationwide DELACOMBE PS Scotcher Ct $550,000 Ballarat Real Estate PS Wiltshire La $495,000 Harcourts GORDON PS Evergreen Way $1,180,000 PRD Nationwide HADDON PS Deborah Ct 4047sqm $820,000 Trevor Petrie LAKE WENDOUREE PS Gregory St 591sqm $790,000 Jellis Craig LINTON PS Clyde St 5679sqm $580,000 PRD Nationwide LUCAS PS Grainger Pde $750,000 PRD Nationwide PS Martland St v/land 448sqm $330,000 Ray White PS Mccallum St 306sqm $560,000 Ray White PS Shortridge Dr 512sqm $670,000 Doepel Lilley and Taylor MOUNT CLEAR PS Tinworth Av $505,000 Jellis Craig MOUNT PLEASANT PS Haigh Pl $508,000 PRD Nationwide PS Pryor St $450,000 Ballarat Real Estate PS Tress St 612sqm $593,000 Jellis Craig NERRINA PS St Mirren Dr $755,000 Jellis Craig REDAN PS Bell St 834sqm $580,000 Ray White PS Leith St $365,978 Ballarat Real Estate ROSS CREEK PS Tom Jones Rd $1,350,000 Harcourts PS Vaggs Rd $900,000 Harcourts SEBASTOPOL PS Edwards St $465,000 Ballarat Real Estate SMYTHES CREEK PS Gretta St v/land 512sqm $320,000 Jellis Craig SOLDIERS HILL PS Comb St 234sqm $417,000 Wilson Estate Agents PS Howard St $600,000 Ballarat Real Estate PS Lydiard St North $395,000 Wilson Estate Agents WAUBRA PS Wilcar Dr rur residential 15600sqm $480,000 Ray White WENDOUREE PS Cambridge St 728sqm $470,000 Wilson Estate Agents PS Evelyn St 917sqm $510,000 Jellis Craig PS Gillies St $375,000 Doepel Lilley and Taylor PS Gillies St North $570,000 Harcourts PS Oak St $550,000 Ballarat Real Estate WINTER VALLEY PS Ballarat-Carngham Rd $565,000 Ballarat Real Estate Data: Real Estate Institute of Victoria

