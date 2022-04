news, latest-news,

Good Friday action returns in the Ballarat Football Netball League for the first time in three years. See all the selected footy teams below. B: Lachlan O'Connell, Lane Buckwell, Angus Gove HB: Scott Carlin, Brayden Helyar, Harold Pritchard C: Cooper Brennan, Tim Collins, Jed Millard HF: Rory O'Keefe, Thomas Hunt, Mitch Phillips F: Jacob Coxall, Callum McKay, Nathan Pring FOL: Kyle Edwards, Joel O'Connell, Bayley Thompson INT: Patty Corbett, Josh Canny, Jack Butler, Robbie Emerson-Jones B: Dean Matthews, Jacob Short, Jarrett Giampaolo HB: Alex Harvey, Geordan McLoughlan, Flynn Atchison C: Harry Lawson, Cooper Craig-Peters, Patrick Fitzgibbon HF: Izaac Grant, Declan Murphy, Lachlan McLean, F: Grant Bell, Jacob Werts, Marty Boyer FOL: Nathan Dunstan, Lachie George, Cooper Atchison INT: Daniel Bond, Roy Gunsser, Declan Phillips, Jack Richards B: Isaac Kirby, Lochie Dodd, Harrison Robertson HB: Lachlan Fitzgerald, Jamie Norton, Aiden Lourey C: Ryan Quayle, Oliver Yeung, Fletcher Brennan HF: Jake Adams, Jesse McLean, Tom Floyd F: Cody Helyar, Dylan Struck, Joel Moriarty FOL: Alex Parrot, Daniel Mahony, Sam Canny INT: Jordan Furlon, Neville Fraser, Matthew Maher, Ben Maher B: Rhys Elliot, Jordan Baker, Jackson Creed, HB: Ben Waddington, Billy Douglass, Ben McDougall C: Zach Forbes, Dylan Page, Stephen Fitzgibbon HF: Nicholas Crellins, Fletcher Douglas, Kyle Hayes F: Simon Remington, Matt Ward, Liam Hunter INT: Beau Borchers, Cameron Carter, Samuel Hope, Joshua Mackrell To be selected from: Bailey Ryan, Ethan Horsburgh, Kyle Anderson, Noah Shearer, Ethan Preston, Daniel Linahan, Jackson Leech, Angus Murnane, Riley Rees, Isaac Torpy, Benjamin Harte. Ty Palmer, Tom Johnson, Flynn Postlethwaite, Will Maher, Kyle Bickley, Tom Steenhuis, Jayden Bickley To be selected from: Sam Broadbent, Ned Fay, Joshua Mackley, Nick Cushing, James Harrington, Blake Kelly, Declan Atkins, Zachary Lang. Declan Hart, James Liston, Thomas McKinnis, Deegan Craig-peters, Trent Parisi, Harry Taylor, Thomas Liston, Samuel Ploegerz Shaun Leonard

