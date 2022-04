news, latest-news,

Who's playing for your club in round two? East Point B: Chris Carson, Samuel Cue, Joel Van Meel HB: Jacob Brown, Mitch Walsh, Cameron Lovig C: Mickitja Rotumah-Onus, Jackson Merrett, Aden Nestor HF: Geordy Slater, Brad Whittaker, Jordan Johnston F: Joe Dodd, Liam Canny, Bryson McDougall FOL: Thomas Brown, Mathew Johnston, Jordan Taylor I/C: Joel Gallagher, Harry Ganley, Jake Toulmin, Isaac Quick, James Frawley Sebastopol B: Jacob Wilkinson, Dayne Furness, Grady Snowden HB: Riley O'Keefe, Tony Lockyer, Hugo Papst C: Chase Dummett, Connor O'Shea, Matt Austin HF: Toby Hutt, Jed Hill, Dean Robertson F: James Keeble, Bailey Veale, Michael Powell FOL: James Richards, Jack Bambury, Lachlan Cassidy I/C: Will Lovett, Bradley Weightman, Ethan Lawler, Benjamin Trew Melton B: Lachlan Walker, Brett McIntyre, Jordan Kight HB: Lachlan Phillips, Bailey Mawson, Jordyn Cotter C: Billy Crofts, Jack Walker, Lachlan Hickey HF: Adrian Monitto, Liam Carter, Luke Heaney F: Ryan Carter, Braedan Kight, Tom Button FOL: Mark Orr, Lachlan Watkins, Jaycob Hickey I/C: Harrison Hanley, Kyle Borg, Blake Souter, Max Scoble, Alex Robinson Sunbury B: Nathan Wood, Jacob Bygate, Corey Mobilio HB: Tyson Lever, Patrick Scanlon, James Cree C: Harrison Minton-Connell, Haydn Ross, Harry Power HF: Thomas Werner, Cooper Anderson, Jack Hannett F: Riley Miller, Leigh Brennan, Blake Graham FOL: Jayden Eales, Daniel Toman, Jake Sutton I/C: Tom Donoghue, Mathew Medcraft, Lachlan Brne, Sean Reilly Lake Wendouree B: Brayden Helyar, Lane Buckwell, Harold Pritchard HB: Angus Gove, Lachlan O'Connell, Scott Carlin C: Jed Millard, Jacob Coxall, Cooper Brennan HF Mitch Phillips, Thomas Hunt, Bayley Thompson F: Nathan Pring, Callum McKay, Robbier Emerson-Jones FOL: Kye Edwards, Joel O'Connell, Tim Collins I/C: Patty Corbett, Josh Canny, Rory O'Keefe, Jack Butler North Ballarat B: Clay Jenkins, Harry Loader, Samuel Scally HB: Ned Nash, Isaac Lovison, Isaac Carey C: Elliot Lamb, Riley Polkinghorne, Tom Bromley-Lynch HF: Maxwell Tate, Thomas Hotchin, Samuel Artz F: Jack Riding, Adam Turley, Jamie Quick FOL: Cameron McCallum, Simon McCartin, Johnathan O'Brien I/C: Fletcher Toose, Ryan Hobbs, Charlie Perks, Fletcher Loader, Max Scott, Liam Wood, Jacob Duffy Darley B: Duncan Cadman, Darren Leonard, Blake Colley HB: Zane Le Huray, Matthew Brett, Mace Cousins C: Shane Page, Luther Baker, Jack Bewley HF: Andrew Azzopardi, Trent Angwin, Jake Ancrum F: Will Johnson, Nick Rodda, Joel Cadman FOL: Ayden Tanner, Brett Bewley, Bailey Young I/C: Adam Azzopardi, Leigh Spiteri, Dylon Bishop, Mitch Ward Bacchus Marsh B: Daniel Velden, Quade Butt, Jack Parente HB: Jackson Baillon, Jack Williams, Alex Porter C: Ryley Stuhldreier, Tom German, Michael Culliver HF: William Cook, Jake Owen, Tyson Shea F: Rex Hickman, Aaron Willitts, Tyler Huynh FOL: Daniel Burton., Harrison King, Max Eastmure I/C: Jayden Cott, Nicholas Stuhldreier, Rylan Porter, Michael Garofalo, Dylan Wright, Dominic Miesen Ballarat B: Lawson Prendergast, Taylor Sutton, Bailey Fraser HB: Nicholas Weightman, Nicholas Swain, Aiden Domic C: Keegan Mellington, Jack Blackburn, Daniel Kennedy HF: Jake Drever, Tom Mooney, Paddy Simpson F: Will Garner, Andrew Hooper, Grant Baldwin FOL: Marcus Powling, Sam James, William Liston I/C: Austin McPherson, Sam Fisher, Rhys Perry Melton South B: Matthew Notman, Cody Chapman, Riley Theo HB: Jacob Thornton-Gielen, Mitch Fino, Brayden Wood C: Hudson Wilde, Dylan Conway, Brendan Hooper HF: William Thornton-Gielen, Dale Hoghton, Jack Mepstead F: Ryan Holzer, Ben Casley, Jayden O'Loughlin I/C: Matthews Sullivan, Brody Sullivan, Sean Humphries, Billy Lloyd, Bailey Mathrick, Jarrod Bibby, Nathan Gemmell, Ricky Frew NEWLYN B: S. Murphy-McKay, W. Carter, M. Cosgrave HB: L. Prendergast, J. Labbett, M. Tilley C: A. Rofe, L. Gill, D. Wehrung HF: L. Gunn, P. Labbett, B. Wynd F: T. Carey, L. Bell, D. Fishwick R: J. Fryar, S. Willmott, F. Lowe Int: C. Long, J. Lee, W. Lund WAUBRA B: T. Nash, A. Baldwinson, A. Broughton HB: N. Moran, B. Broughton, M. Miller C: B. Colligan, D. Jenkins, T. Ford HF: A. McPherson, C. McGrath, B. Green F: A. Murphy, H. Baldwinson, H. Hughes R: W. Corbett, J. Lukich, E. Kennedy Int: M. Mcquillan, J. Knights, L. McLeod, J. Leman CLUNES B: D. Coon, M. Coon, M. Newton HB: L. Wrigley, C. Newton, T. Muir C: A. Bowd, R. Thompson, B. Davidson HF: N. Clarke, B. Pickering, J. Robertson F: J. Fazio, D. Bulluss, D. Fazio R: N. Wrigley, J. Thomas, C. Wrigley, Int: J. Chatham, T. Featherston, P. Coon B: Z. Price, B. Shaw, J. Stone HB: H. Thompson, O. Robertson, B. Neumann C: L. Conlan, J. Homewood, H. Bongart HF: H. Lyle, A. Bongart, J. Conlan F: T. McGregor, R. Bongart, E. Shaw R: A. Curtis, S. Lord, D. Nielsen Int: T. Laurie, M. Popple, B. Leahy, T. Batten, D. Trickey, T. Trickey, T. Cox ROKEWOOD-CORINDHAP B: A. Gercovich, S. Worden, L. Baker HB: Z. Priddle, J. Bragagnolo, Z. Jenkins C: L. Philp, B. Harris, J. Dowell HF: M. Brehaut, T. Fagg, L. Withers F: A. Gray, M. Riding, R. Aikman R: J. Kelly, E. Denouden, J. Buttler Int: R. Armstrong, J. Morgan, B. Ferguson, M. McLaughlin CARNGHAM-LINTON Not supplied SKIPTON B: H. Wills, E. Boyer, S. Peeters HB: B. Thompson, K. White, J. Draffin C: J. Peeters, J. Maddock, T. Hughes HF: M. Romeril, L. Stranks, A. Pitson F: J. Peters, R. Monument, B. Mckimmie R: S. Willian, J. McClure, P. Graham Int: N. Olver, D. Kilpatrick, J. Romeril, A. McLean CRESWICK B: T. Haintz, J. Deighton, M. Phillips HB: J. Allison, J. Plier, T. Landwehr C: N. Torney, J. Mason, N. Cochrane HF: A Sedgwick, B. Plover, L. Blake F: R. Pearson, C. Robinson, J. Thomas R: T. Scott, P. Taranto, L. Scheele Int: J. Anagnostou, B. Munro, P. Borchers, L. McKenzie SPRINGBANK B: A. Rix, J. Simpson, K. Kennedy HB: M. Lakey, I. Pertzel, S. Donegan C: H. Twaits, J. Maher, A. Svaljek HF: C. Parkin, S. Staunton, C. Quinlan F: A. Challis, B. Maher, Z. Bozanich R: T. Finco, P. Glanford, J. Thompson Int: A. Rieniets, J. White, K. Maher, M. Doll BUNGAREE B: S. Hammond, M. Lawless, D. Murphy HB: N. Browning, A. Browning, A. Ross C: M. Hay, H. Cousens, L. Thornton HF: T. Cain, D. Morris, J. Sardo F: J. Murphy, X. Curran, B. Willian R: B. Dodd, M. Geary, A. Milroy Int: C. O'Keefe, J. Walter, C. Milroy, J. Partington BUNINYONG B: C. Barrenger, G. Lovett, T. Ross HB: D. Sliwa, H. Mulcahy, J. Ottavi C: L. Cullen, J. Marshall, L. Van Rooy HF: J. Heslop, M. Arnold, L. Burbidge F: J. Robertson, N. Shell, J. Morgan R: W. Porter, J. Atkinson, L. Stewart Int: L. Atkinson, D. Kelly, H. Donald, M. Turner LEARMONTH B: T. Hall, C. Smith, M. Harbour HB: T. Martin, J. Rae, J. Graham C: H. Crawley, J. Crilly, J. Laidlaw HF: N. Willox, K. Swan F: D. Folkes, B. Powell, J. Schaper R: T. McKechnie, J. Rich, W. Green Int: N. Gittings, C. Andrews, J. Findlay, M. Jackson HEPBURN Not supplied DAYLESFORD B: J. Evans, J. Whelan, L. Jones HB: S. Naylor, S. O'Brien, T. Nesbitt C: X. Walsh, L. Last, J. Cummings HF: T. Sullivan, E. Kinnell, S. Winnard F: S. Hughes, S. Clarke, H. Jarrad R: M. Cummings, C. Peart, B. Jones Int: R. Coleiro, S. Lendrec, A. Pasahidis, L. Hallett GORDON B: G. Clifford, C. Elliott, S. Griffiths HB: M. Nolan, B. Hallam, J. Clampit C: B. Frazer, E. Crackel HF: Z. Ryan, A. Toohey, B. Horsham F: C. Ascough, B. Schiltz, J. Gorman R: M. Griffiths, R. Ranieri, B. Griffiths Int: R. Clampit, M. Emmlin, L. Reynolds, M. Hoy, H. Biggs DUNNSTOWN B: B. Collins, B. Leonard, P. Britt HB: B. Cracknell, R. Adams, A. Caligiuri C: W. Henderson, L. Taylor, J. Stefani HF: J. Leonard, T. Wardell, C. Tangey F: M. Bulluss, S. Howson, M. Henderson R: F. Stevenson, K. Dickson, K. Forde Int: T. Parsons, L. Pigott, N. Duggan, S. Greaney

