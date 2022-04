news, latest-news,

EAST POINT B: Samuel Cue, Isaac Quick, Joel Gallagher HB: Isaac Hucker, Mitch Walsh, Cam Lovig C: Harry Ganley, Mickitja Rotumah-Onus, Aden Nestor HF: Jake Toulmin, Jordan Johnston, Liam Canny F: Joe Dodd, Bryson McDougall, Jacob Brown R: Joel Van Meel, Matthew Johnston, Jackson Merrett Int: Drew Murphy, Chris Carson, Josh Carlyle-Marks, Jesse Cairns LAKE WENDOUREE B: Harold Pritchard, Lachlan O'Connell, Harrison Robertson HB: Angus Gove, Lane Buckwell, Cody Helyar C: Cooper Brennan, Jacob Coxall, Mitch Phillips HF: Bayley Thompson, Callum McKay, Rory O'Keefe F: Robbie Emerson-Jones, Thomas Hunt, Nathan Pring R: Kye Edwards, Joel O'Connell, Tim Collins Int: Patty Corbett, Scott Carlin, Josh Canny, Alex Parrot MELTON SOUTH B: Jacob Thornton-Gielen, Jayden O'Loughlin, Matthew Notman HB: Jarrod Bibby, Jack Mapstead, Sam Hurst C: Hudson Wilde, Anthony Anastasio, Riley Theo HF: Mitch Fino, Cody Chapman, Dylan Conway F: Ben Casley, Brody Sullivan, Shaun Wyatt R: Dylan Jones, Billy Llloyd, William Thornton-Gielen Int: Brendan Hooper, Brayden Wood, Ryan Holzer, Sean Humphries, John Kovarik, Jack Morrissey, Ricky Frew DARLEY B: Leigh Spiteri, Ayden Tanner, Adam Azzopardi HB: Will Johnson, Matthew Brett, Shane Page C: Jack Bewley, Luther Baker, Mace Cousins HF: Matt Horan, Nick Rodda, Zane Le Huray F: Jake Ancrum, Trent Angwin, Andrew Azzopardi R: Darren Leonard, Bailey Young, Brett Bewley Int: Dylon Bishop, Joel Cadman, Trae Van Leth, Mitch Ward NORTH BALLARAT B: Jacob Duffy, Ryan Hobbs, Clay Jenkins HB: Samuel Scally, Harry Loader, Fletcher Toose C: Elliot Lamb, Riley Polkinghorne, Tom Bromley-Lynch HF: Samuel Artz, Thomas Hotchin, Jack Riding F: Adam Turley, Isaac Lovison, Jamie Quick R: Cameron McCallum, Charlie Perks, Johnathan O'Brien Int: Maxwell Tate, Fletcher Loader, Ned Nash, Isaac Carey BALLARAT B: Bailey Fraser, Josh Gibson, Taylor Sutton HB: William Liston, Grant Baldwin, Sam James C: Jack Blackburn, Lawson Prendergast, Aiden Domic HF: Nicholas Swain, Will Garner, Mitchell McGrath F: Tom Mooney, Keegan Mellington, Paddy Simpson R: Marcus Powling, Nicholas Weightman, Jake Drever Int: Daniel Kennedy, Sam Fisher, Rhys Perry SEBASTOPOL B: Hugo Papst, Benjamin Trew, Ben Hutt HB: Jacob Wilkinson, Riley O'Keefe, Tony Lockyer C: Will Lovett, Bailey Veale, Connor O'Shea HF: Dean Robertson, Jed Hill, Liam Stow F: Chase Dummett, Michael Powell, James Keeble R: James Richards, Lachlan Cassidy, Jack Bambury Int: Bradley Weightman, Jai Harvey, Jordan Crone REDAN B: Geordan McLoughlan, Jacob Short, Jarrett Giampaolo HB: Daniel Bond, Flynn Atchison, Jack Richards C: Patrick Fitzgibbon, Lachlan George, Cooper Atchison HF: Grant Bell, Declan Murphy, Rory Gunsser F: Lachlan McLean, Jacob Werts, Izaac Grant R: Nathan Dunstan, Declan Phillips, Cooper Craig-Peters Int: Lincoln Barnes, Dean Matthews, Marty Boyer, Harry Lawson BACCHUS MARSH From: Tyler Huynh, Jayden Cott, Tom German, Rex Hickman, Daniel Burton, Max Eastmure, Harrison King, Michael Culliver, Jake Owen, Quade Butt, Nicholas Stuhldreier, Tyson Shea, Jack Williams, Ryley Stuhldreier, Aaron Willitts, Rylan Porter, Jackson Baillon, Jack Parente, Serafino Crea, William Cook, Simon Lafranchi, Alex Porter, Dominic Miesen MELTON From: Jordan Kight, Jaycob Hickey, Jordyn Cotter, Harrison Hanley, Braedan Kight, Lachlan Watkins, Lachlan Phillips, Jack Walker, Kyle Borg, Lachlan Walker, Lachlan Hickey, Liam Carter, Bailey Mawson, Ryan Carter, Billy Crofts, Brett McIntyre, Riley Walker, Mark Orr, Blake Souter, Max Scoble, Adrian Monitto, Luke Heaney North Ballarat B: J. Nelson Hill, M. Wilson, R. Polkinghorne HB: P. Keogh, L. Simpson C: J. Thornton, E. Tassell, T. Haintz HF: T. Lloyd, J. Simpson, T. Turley F: R. Luke, L. Walton, T. Davis R: L. Wood, J. Curran, S. Howard Int: S. Bowen, M. McKee, R. Gallagher, M. Fortescue Ballarat B: P. O'Brien, N. Drever, j. archibald HB: J. Harwood, J. Ford, J. Payne C: D. PECK, R. Constable, J. Crawford HF: A. Madder, S. Boag F: B. Tennent, B. Quinlan, T. Jenner R: M. Ross, R. Fisher, b. schmidt Int: W. Squires, A. Prendergast, J. Dunn, M. York Sebastopol B: S. Wilkinson, R. Henderson, M. Jolly HB: D. Williamson, J. McNab, C. Jeffrey C: S. Butler, K. Irvan, L. O'Keefe HF: B. Dummett, A. Haslett, C. Dickson F: T. Stewart, J. Cooper, J. Severino R: B. Stevens, L. Noether, A. Twaddle Int: A. Forbes, C. Slater, E. Schroder Redan Not supplied East Point v Lake Wendouree East Point Selected from: Nate Rieniets, Ryan Walsh, Taylor Raine, Chris Jerram, Jackson Rigg, Brennan Deppeler, Lachie Barber, Jack Gibbs, Sean Gayton, Lachlan Mika, Jaime Tung, Jesse Gallagher, Ambrose Vallance, Steven Tung, Kyle Smith, Tom Walton, Clay Raine, Kieran Wynne Lake Wendouree Not supplied Bacchus Marsh B: X. Jenks, J. Calvitto, R. Chandler HB: K. Mason, M. Garofalo, J. BISSELL C: J. Galbac, D. Sadhai, C. Kakoschke HF: Z. Miesen, C. Pigott, B. Hicks F: B. Taylor, N. Strangio, S. Tobin R: D. Wright, E. davis Int: A. Craig, Z. Kusli, S. Wakefield, J. Darling Melton B: M. Griffin, L. Orr, A. Armstrong HB: C. Jones, D. Walker, C. Armstrong C: J. Whitehand, J. Newton, B. Merry HF: M. Scoble, H. Abela, C. Beckhurst F: J. Buttigieg, A. Speak, J. Gleeson R: T. Button, J. Grech, J. Taylor Int: L. White, S. Hoskin, M. Gunn, J. Buttigieg North Ballarat B: M. Harrison, J. Phillips, R. Tuddenham HB: H. Driscoll, L. Abrams, F. Mccarty C: E. York, D. Mcguigan, D. Kenny HF: A. Soloman, N. Tuddenham, B. Stephens F: B. Purchase, C. Darbin R: M. Faulkner, M. Gullick, N. Troon Int: Ballarat B: L. Burnham, j. archibald, P. O'Brien HB: J. Clark, M. York, K. Bell C: F. Perkins, J. O'Brien, T. Burrows HF: R. Carton, W. Cordingley, B. Blomeley F: K. Prendergast, J. Harwood, L. McKenzie R: T. Jenner, B. Wardley, C. Rowe Int: W. Squires, R. Constable, B. Quinlan, R. Fisher Sebastopol B: J. Lawler, A. Campbell, B. Baker HB: A. Sims, C. Littlehales, R. Bowd C: J. Mihel, J. Ashmore, T. COLLINS HF: T. Oakley, J. Simpson, K. Dean F: B. Dixon, N. Page, J. Meade R: l. givvens, M. Baker Int: J. Boers Redan B: N. Fay, D. Hart, S. Leonard HB: J. James, D. Craig-peters, T. Liston C: S. Broadbent, L. Turnbull-Gent, j. faulkner HF: T. Martin, J. Mackley, D. Frazer F: J. Liston, S. Ploeger, S. Adem R: J. Harrington, Z. Lang, N. Cushing Int: C. Moll, T. Parisi Bacchus Marsh B: J. Hayes, J. Shaw, A. Craig HB: E. Thewma, J. Darling, Z. Kusli C: K. Tyrrell, S. Jenks, J. McLean HF: W. Cook, O. Cukavac, E. davis F: P. Tyler, D. Bishop, S. Miesen R: L. Walton, J. McGrath, R. Rivera Melton B: L. Doran, C. Scoble, Z. Russell HB: D. Monitto, B. Grambau, C. Tran C: J. Phillips, J. Cowen, Z. Ramsey HF: P. Sharma, L. Brown, J. Mitchener F: C. Farrugia, D. McDonald, E. Howlett R: B. Tyson, J. Groves, L. Syme Int: T. Williams, B. Thompson, J. Wheeler East Point B: J. Fraser, A. Kirby, L. Humphrey HB: C. Delaney, a. brien, M. Filmer C: D. Emonson, F. Nash, T. Sporton HF: M. Bowden, J. Jeffrey, N. Ryan F: B. Thompson, P. Tuddenham, H. Thompson R: B. Gibcus, L. Howard, K. Irvin Int: H. Matthews Lake Wendouree B: K. Anderson, B. Ryan, E. Horsburgh HB: E. Preston, N. Shearer, D. Linahan C: A. Cutts, C. James, J. Leech HF: K. Bickley, R. Rees, J. Bickley F: D. Cassidy, I. Torpy, J. Jarred R: T. Palmer, T. Johnson, W. Maher Int: A. Greene, w. clarke, K. Chapis, F. Postlethwaite CRESWICK FB: N. Cochrane, C. Mann, T. Landwehr HB: B. Sternberg, J. Mason, M. Phillips C: L. McKenzie, P. Taranto, N. Torney HF: R. Pearson, J. Deighton, B. Plover F: L. Scheele, L. Blake, J. Thomas R: J. Plier, D. Whitfield, A. Sedgwick Int: J. Anagnostou, T. Haintz, B. Munro, R. Knowles ROKEWOOD-CORINDHAP B: S. Worden, A. Gercovich, L. Baker HB: Z. Priddle, J. Bragagnolo, Z. Jenkins C: B.Harris, L. Withers, Luke Philp HF: T. Fagg, R. Aikman, M. Brehaut F: A. Gray, E. Denouden, M. Riding R: H. Everett, B. Ferguson, J. Dowell Int: M. McLaughlin, C. Dent, R. Armstrong, J. Morgan BUNGAREE B: M. Lawless, J. Partington, A. Ross HB: A. Browning, D. Murphy, N. Browning C: M. Hay, H. Cousens, L. Thornton HF: J. Murphy, J. Sardo, J. Walter F: B. Willian, X. Curran, C. O'Keefe R: M. Geary, A. Milroy, B. Dodd Int: D. Morris, D. Bartolo, S. Hammond, J. Dummett BEAUFORT B: J. Vanderkley, T. McKenzie, B. Howard HB: R. Zelencich, B. Thomas, C. Mahony C: L. Cox, L. McLinden, J. Peacock HF: T. Haase, F. Oliver, C. Smith F: M. Jenkins, l. Ward, L. Murray R: M. Todd, D. Jones, S. Brown Int: A. Davies, B. Connelly, D. Wenn, B. Northern DUNNSTOWN B: P. Britt, B. Leonard, B. Collins HB: R. Adams, B. Cracknell, A. Caligiuri C: K. Dickson, J. Stefani, L. Pigott HF: C. Tangey, T. Parsons, J. Leonard F: L. Taylor, T. Wardell, F. Stevenson R: K. Forde, W. Henderson, M. Bulluss Int: S. Greaney, J. Williams, M. Henderson HEPBURN B: J. Pedretti, J. Wallesz, A. Ware HB: R. Jenkins, J. Clarke, z. kupsch C: K. Yanner, D. O'Halloran, N. Rodgers HF: R. Ferraro, B. YANNER, B. Pedretti F: A. McKay, M. Banner, J. Hogan R: S. Tighe, H. Rodgers, N. Robinson Int: C. Bath, J. Grant, B. Noble, D. Dennis, L. Lovig DAYLESFORD B: L. Jones, M. Pasahidis, A. Pasahidis HB: S. Naylor, S. O'Brien, T. Nesbitt C: J. Evans, J. Cummings, C. Peart HF: S. Winnard, T. Sullivan, J. Whelan F: S. Clarke, H. Jarrad, T. Conroy R: M. Cummings, X. Walsh, B. Jones Int: R. Coleiro, L. Hallett, S. Lendrec, L. Last CLUNES B: M. Newton, C. Newton, D. Makur HB: T. Muir, L. Wrigley, J. Thompson C: B. Davidson, J. Thomas, D. Coon HF: D. Fazio, J. Robertson, N. Clarke F: R. Thompson, D. Bulluss, J. Fazio R: A. Bowd, N. Wrigley, S. McCormack Int: C. Wrigley, B. Pickering, M. Coon BALLAN B: B. Shaw, J. Stone, H. Thompson HB: J. Homewood, B. Neumann, T. Cox C: L. Conlan, A. Bongart, H. Bongart HF: R. Bongart, H. Lyle, J. Conlan F: T. McGregor, D. Nielsen, E. Shaw R: T. Batten, A. Curtis, S. Lord Int: M. Popple, M. Smith-Bye, b. leahy, D. Trickey SKIPTON B: E. Boyer, S. Romeril, B. Krol HB: K. White, B. Thompson, J. Draffin C: D. Kilpatrick, J. Maddock, T. Hughes HF: B. Mckimmie, L. Stranks, M. Romeril F: R. Monument, A. Pitson, J. Peters, R: P. Graham, S. Willian, J. Peeters Int: J. Romeril, A. McLean, N. Olver, J. McClure WAUBRA B: L. McLeod, M. Miller, N. Patrikeos HB: G. Lukich, A. McPherson, C. McGrath C: W. Corbett, H. Bond, B. Colligan HF: H. Baldwinson, B. Green, A. Broughton F: H. Hughes, A. Murphy, T. Nash R: J. Lukich, D. Jenkins, E. Kennedy Int: J. Knights, B. Broughton, N. Moran, T. Ford BUNINYONG B: G. Lovett, H. Mulcahy, J. Morgan HB: J. Rodgers, L. Burbidge C: T. Ross, L. Cullen, N. Shell HF: L. Van Rooy, H. Donald, W. Porter F: J. Marshall, B. Netherway, J. Atkinson R: J. Robertson, D. Silwa, L. Atkinson, Int: J. Arnold, M. Warner, D. Kelly, M. Turner CARNGHAM-LINTON B: J. Richardson, J. Stalker, J. O'Brien HB: C. Morcombe, K. Raven, T. Sarah C: T. Raven, J. Hayes, S. Robinson HF: W. Bruty, L. Grigg, J. O'Brien F: M. Giddings, J. Cranny, L. Hayles R: M. Grigsby, J. Foley, C. Brook Int: B. Newell, J. Currie, F. Davies, D. Kierce SPRINGBANK B: J. Simpson, A. Rix, K. Kennedy HB: M. Lakey, S. Donegan, I. Pertzel C: H. Twaits, A. Svaljek, J. Maher HF: C. Parkin, T. Finco, C. Quinlan F: K. Maher, B. Maher, Z. Bozanich R: P. Glanford, A. Challis, J. Thompson Int: J. Mason, M. Doll, A. Rieniets, J. White LEARMONTH B: M. Grieve, T. Hall, M. Harbour HB: M. Welsh, J. Graham, T. Martin C: J. Laidlaw, J. Crilly HF: J. Findlay, N. Willox, K. Swan F: B. Powell, N. Gittings, D. Folkes R: H. Crawley, T. McKechnie, J. Rich Int: N. Martin, J. Treweek, W. Green, J. Schaper GORDON B: C. Elliott, M. Emmlin, G. Clifford HB: M. Hoy, R. Clampit, S. Griffiths C: Z. Ryan, B. Frazer, E. Crackel HF: A. Toohey, J. Clampit, C. Winter F: A. McKenzie, C. Ascough, J. Gorman R: M. Griffiths, R. Ranieri, B. Griffiths Int: M. Harrison, H. Biggs, L. Blazko, L. Reynolds BALLAN FROM: Jacob Panther, Owen Robertson, Luke Hodge, Luke Currie-Jones, Sebastian Smith, Cooper Brown, Stefan Vlahek, James Guy, Jayson Bongart, Ethan Palonek, Lachlan Trickey, Banjo Leahy, Matthew White, Wade Hearn, Brodie Ritchie, Tyler Trickey, David Hardwick, Campbell Sparrow, Lachlan Parsons, Adam Mcintyre BEAUFORT FROM: Timothy Pitcher, Kody Dern, Lachlan Fraser, Blake Lofts, Keenan Mclinden, Damien Day, Joseph Mulcahy, Brayden Northern, Alex Gerrard, Jeremy Broadbent, Matthew McDonnell, Lachlan Oddie, Leigh Ward, Harris Mitilineos, Tom Flood, Seean Broadbent, Chris Parkinson, Fraser Mitilineos, Jarrad Hills, Nathan Elford, Zac McLeod BUNINYONG FROM: Fraser Hunt, James Mewett, Angus Trevisan, Aaron Hart, Nick Miller, Kobi Cheeseman, Darren Connor, Tim Solomon, Pat Lannen, Trevor Millar, ryley hamilton, Jack Marshman, Alex Murphy, Billie Leskosek, Geordie Dickson, Nicholas Pantzidis, Declan Dickson, Nicholas Schiemer, Aaron Barnsley, Ethan McMurphy BUNGAREE FROM: Tom Cain, Caolan Somers, Daniel Mahar, Damo Bartolo, Chris Milroy, Dominic Cousens, Angus Bigmore, Michael Panther, Briley Patullo, Nick Spratling, Matt Collis, Joshua Rix, Callum Holland, Mason Currie, Brett Trevenen, Nick Willowhite, Jordan Nice, Matt Lewis, Jade Cuthbertson, Jacob Taylor CARNGHAM-LINTON FROM:Robert Allen, Hayden Blower, Jayden Bound, Tyler Nunn, Danyon Clark, Zachary Hart, Travis Drinkwater, Shea Wellington, Ethan Read, Stephen Binek, Louis Ashmore, Zachariah Attard, Brody Benson, Ky Berry, Damon Gillingham, Chris Hannah, Jacob Hart, Leonard Henricksen, Lucus Lang, Zane Ross, Cameron Vagg CLUNES FROM: Harrison Blomeley, Dylan Davies, Shaun McCormack, Bailey Zampatti, Nicholas Zampatti, Khyal Thompson, Jack Donald, Brandon Jeffrey, Nathan Duggan, Ash Anderson, Jack Ferguson, Taj Studd, Devon Davies, Anthony Sobey, Clinton Petrie, Andrew Stinchombe, Majok Monydhot, Jake Graham, Daniel Burnett, Brayden Wrigley, Eric Downs, Jake Seers CRESWICK Mitchell Jarvis, Jake Brookes, Tynan Spenceley, Paul Borchers, Clint Robinson, Deegan Willingham, Justin Allison, Timothy Rieniets, Sam McKeegan, James Waller, David Wright, William Preston, Garry Jones, Luke Head, Gerard Van Oostveen,Harley Sacco, Dylan Randall, Tyson Randall, Tim Robinson, Darcy Cowell, Ryan Knowles DAYLESFORD FROM: Ryan Holmes, Robert Rodgers, Jacob Speedie, Liam O'Conal, Thomas Powell, Lachlan Campbell, Ben Horne, Daniel Ryan, Cane Stewart, Christopher Adams, Corie Slater, Shane Pearson, William Hughes, Aaron Brereton, Tyler Bellman, Chace Petkovic, Duane Scascighini DUNNSTOWN Callum Murphy, Andrew Forbes, Matthew Rae, Lester Guiao, Jason Pritchard, Tom Murphy, Liam Carroll, Matthew Djordjevic, Mitchell Ellis, Nick Hobbs, Scott Howson, Isaac Keating, Aidan Murphy, Brodie Murphy, Joel Murphy, Alex Plucke, Connor Ronan, William Short, Damon Simpkin, Louis Spratling HEPBURN FROM: Joe Malone, Jack Pedretti, Tyler Olver, Brody Thomas, Tanner Wills, Rory Olver, Harrison Nevill, Sage Eguchi, Kyle Yanner, Daniel Bell, Eamonn Clarke, Logan Bolton, Rory Ford, Jack Carey, Harry Johns, Nathaniel Lowe, Isaac Pedretti, Bodhi Robinson, Michael Stanley, Lochie Johns LEARMONTH FROM: Liam Smith, Maxwell Rowe, Ethan Prenc, Noah Hoskin, Peter Norman, Greg Tyndall, Aiden Hayward, Tom Owen, Matt Treweek, Cody Charters, Brody Gilbert, Kristopher Stevens, Joel Neal, Hamish Bridges, Matthew McKenna, Brett Challis, William Grills, Jake Gebert, Daniel Anderson, Zackarie Andrews, Mitch Nicholson, Angus Williams ROKEWOOD-CORINDHAP FROM: Jake Carr, Patrick Lakin, Joel McAuliffe, Troy Mellington, Aaron Stewart, Leigh Colledge, Mark Tanis, Patrick Smith, Liam Cox, Jeremy Richardson, Jeremy La Haye, Nicholas Banks, Josh Gray, Joshua Szabo, Darcy Heald, Mitchell Carr, Andrew Rizzoli, Timothy Buby, Jordy Walton, Daniel Johnstone, Loki Baker-Radford SKIPTON FROM: Jack Robson, Stephen Boswell, Cree Stranks, Sam Peeters, Jethro Kirby, Mitchell Miller, Harry Wills, Marcus Smith, Lachlan Wilkie, Tim Huglin, Liam Cullinan, Will Fay, Lochlan Douglas, Alex Morcombe, Brak Dixon, Drew Lockens, Aidan Graham, Matthew Vlahos, Aaron Miller, Austin Hamilton, Kiowa Stranks, Jye-leigh Drinkwater, Andrew Robertson SPRINGBANK FROM: Daniel Baldwin, Jack James, Harry Hislop, Sam Hanrahan, William Grawich, Sakye Harvey, Tom Simpson, Patrick Simpson, Karl Maher, Magbul Abraham, Jake Hopkins, Tom O'Loughlin, Alex Wethling, Benjamin Ronan, Jim Forbes, Ryan Maher, Terence Maher, Jai McHenry, Matthew Simpson, Micah Darby WAUBRA Isaac Menhennet, Alexander Clark, Joshua Lake, Riley Murphy, William Menhennet, Dylan Henderson, Zachary Kennedy, Ethan Wapshott, Jesh McGee, Riley Taylor, Tyler Loader, Ricky Lorenzen, Cale Hellyer, Ashley Baldwinson, Charlie Begelhole, Caleb Cowley, Jackson Guinea, Joel Leman, Alexander Nash, Nicholas Schmidt, Jayke Fisher

/images/transform/v1/crop/frm/matthew.currill/2a863bef-8690-4a61-9107-47714d3f6f55.jpg/r0_34_2579_1491_w1200_h678_fmax.jpg