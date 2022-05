Springbank gun remains on top in CHFL player of year | round 3 voting, all club-by-club voting

news, latest-news,

Todd Finco maintains a narrow lead in The Courier Central Highlands Football League player of the year award. The Springbank midfielder and forward received seven votes in the Tigers' 63-point win over Carngham-Linton at Linton on Saturday to move to 23 after three rounds. Dunnstown ruckman Khyle Forde also polled seven to stay within one vote of Finco. Leighton Withers (Rokewood-Corindhap) and Kieran Maher (Springbank) were big movers on the leaderboard. Each received the maximum 10 votes. This takes Withers to third on 18 and Maher to fourth on 15. Buninyong's Jarrod Rodgers also polled 10 votes. 23 - Todd Finco (Springbank) 22 - Khyle Forde (Dunnstown) 18 - Leighton Withers (Rokewood-Corindhap) 15 - Kieran Maher (Springbank) 13 - Sean Willmott (Newlyn), Damon Folkes (Learmonth) 10-John Fazio (Clunes), Adam Toohey (Gordon), Andy McKay (Hepburn), Jesse Marshall, Jarrod Rodgers (Buninyong), Andy McKay (Hepburn) ROUND 3 VOTING BUNGAREE v BEAUFORT 9 - Lachlan Murray (Be), Daniel Jones (Be) 3 - Dakin Morris (Bu), Michael Todd (Be), Tim Haase (Be) 2 - Andrew Milroy (Bu) 1 - James Vanderkley (Be) CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK 10 - Keiran Maher (S) 7 - Todd Finco (S) 5 - Chris Quinlan (S) 4 - Josh Foley (CL) 3 - Kynan Raven (CL) 1 - Connor Parkin (S) CRESWICK v ROKEWOOD-CORINDHAP 10 - Leighton Withers (RC 4 - Matthieu Brehaut (RC), Mitch McLaughlin (RC) 3 - Jake Dowell (RC), Tim Landwehr (C) 2 - Zach Priddle (RC ), Joel Bragagnolo (RC) 1 - Aaron Gercovich (RC), Jack Mason (C) BALLAN v SKIPTON 5 - Matt Romeril (S), Kane White (S) 4 - Alex McLean (S), Sam Willian (S) 3 - Daniel Nielson (B), Bailey McKimmie (S) 2 - Ryan Bongart (B), Nathan Olver (S) 1 - Tom Cox (B), Lachlan Conlan (B) DAYLESFORD v CLUNES 5 - Sam Winnard (D), Toby Maher (D), Tom Sullivan (D) 4 - Trent Nesbitt (D), Dom Makur (C), Sam O'Brien (D) 3 - Ben Jones (D) DUNNSTOWN v HEPBURN 7 - Khyle Forde (D) 5 - Baiden Cracknell (D), Travis Parsons (D) 4 - Anthony Caligiuri (D) 3 - Kane Dickson (D) 2 - Brayden Leonard (D), Rick Ferraro (H) 1 - Will Henderson (D), Dan O'Halloran (H) LEARMONTH v GORDON 5 - Adam Toohey (G), Macauley Griffiths (G), Sam Griffiths (G) 4 - Hamish Crawley (L), Jaymes Gorman (G) 3 - Damon Folkes (L) 2 - Nick Willox (L), Matt Harbour (L) WAUBRA v BUNINYONG 10 - Jarrod Rodgers (B) 4 - Tyrone Ross (B), Harry Mulcahy (B) 3 - Hayden Hughes (W), Geordie Lukich (W), Jack Robertson (B) 2 - Darcy Jenkins (W) 1 - James Lukich (W) VOTING CLUB-BY-CLUB BALLAN: D Nielson 5, M Smith-Bye 3, D Trickey 2, R Bongart 2, H Bongart 1, J Homewood 1, T Cox 1, L Conlan 1. BEAUFORT: L Murphy 9, D Jones 9, T Haase 3, M Todd 3, B Howard 3, B Connelly 1, J Vanderkley 1. BUNGAREE: A Milroy 5, L Thornton 5, M Geary 5, B Dodd 3, D Morris 3, X Curran 2, BUNINYONG: J Marshall 10, J Rodgers 10, T Ross 8, D Kelly 5, J Robertson 5, G Lovett 3, H Mulcahy 4, D Sliwa 1. CARNGHAM-LINTON: K Raven 6, I Kirby 6, J Foley 4, W Bruty 2. CLUNES: J Fazio 10, A Riches 7, A Bowd 5, N Clarke 5, B Davidson 5, C Newton 4, D Makur 4, C Wrigley 3, R Thompson 3, J Thompson 3, D Fazio 2, N Wrigley 1. CRESWICK: T Landwehr 5, J Mason 4, A Sedgwick 4, P Taranto 3, T Scott, T Haintz 1. DAYLESFORD: T Maher 5, T O'Sullivan 5, S Winnard 5, T Nesbitt 4, S O'Brien 4, B Jones 4, C Peart 4, S O'Brien 4, M Cummings 2. DUNNSTOWN: K Forde 23, T Wardell 9, T Dickson 7, B Cracknell 5, T, Parsons 5, A Caligiuri 4, F Stevenson 3, B Leonard 2, R Adams 1, W Henderson 1. GORDON: A Toohey 10, R Ranieri 9, M Griffiths 7, N Griffiths 6, C Ascough 5, S Griffiths 5, Z Ryan 4, J Clampit 4, J Gorman 4, B Horsham 3, M Nolan 3. HEPBURN: A McKay 10, M Banner 9, C Bath 7, S Tighe 6, J Clarke 5, D O'Halloran 5, R Ferraro 3, J Hogan 2, N Rodgers 1, J Wallesz 1. LEARMONTH: D Folkes 13, M Harbour 9, J Laidlaw 8, N Willox 6, W Green 6, H Crawley 4, T Martin 4, B Powell 2, K Swan 2, T Hall 1. NEWLYN: S Wilmott 13, M Tilley 8, D Wehrung 4, L Gunn 3, J Fryar 3, C McGrath 1. ROKEWOOD-CORINDHAP: L Withers 18, M Brehaut 8, E Denouden 7, B Harris 7, J Bragonolo 7, Z Priddle 4, M McLaughlin 4, J Kelly 3, J Dowell 3, L Philp 1, R Aikman 1, A Gercovich 1. SKIPTON: T Hughes 9, M Romeril 9, B McKimmie 8, A McLean 8, S Willian 5, K White 5, D Kilpatrick 5, R Monument 5, L Stranks 5, K Peeters 4, J Romeril 3, N Olver 2, J Maddock 2, J Draffin 1. SPRINGBANK: T Finco 23, K Maher 15, J Thompson 8, C Parkin 8, Z Bozanich 7, C Quinlan 7, P Glanford 4, J Maher 3, H Twaits 2, S Donegan 2. WAUBRA: H Hughes 3, G Lukich 3, W Corbett 2, D Jenkins 2, T Nash 1, J Lukich 1.

/images/transform/v1/crop/frm/mTvP5NhWJFQFv7uTytgxtB/42d3ecad-b3c0-40ef-855d-49d6455352d6.JPG/r726_761_3124_2116_w1200_h678_fmax.jpg