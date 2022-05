news, latest-news,

See all the line-ups for this weekend's games. LAKE WENDOUREE V SEBASTOPOL LAKE WENDOUREE B: Harold Pritchard, Lachlan O'Connell. Angus Gove HB: Harrison Robertson, Lane Buckwell, Cody Helyar C: Rory O'Keefe, Jacob Coxall, Nathan Pring HF: Bayley Thompson, Callum McKay, Mitch Phillips F: Robbie Emerson-Jones, Thomas Hunt, Flynn Loader R: Kye Edwards, Joel O'Connell, Tim Collins Int: Patty Corbett, Cooper Brennan, Sam Canny, Cooper James SEBASTOPOL B: Benjamin Trew, Grady Snowden, Hugo Papst HB: Jordan Crone, Jacob Wilkinson, Tony Lockyer C: Connor O'Shea, Matt Austin, Adam Haslett HF: Jed Hill, Liam Stow, Simon Butler F: James Keeble, Michael Powell, Toby Hutt R: James Richards, Chase Dummett, Bailey Veale Int: Ben Hutt, Bradley Weightman, Thomas Mitchell MELTON V DARLEY MELTON B: Lachlan Hickey, Lachlan Walker, Jordan Kight HB: Liam Carter, Lachlan Phillips, Jordyn Cotter C: Kyle Borg, Jaycob Hickey, Tom Button HF: Harrison Hanley, Bailey Mawson, Ryan Carter F: Riley Walker, Braedan Kight, Brett McIntyre R: Mark Orr, Jack Walker, Lachlan Watkins Int: Dylan Jobson, Blake Souter, Max Scoble, Adrian Monitto, Luke Heaney DARLEY B: Mitch Ward, Matthew Brett, Adam Azzopardi HB: Jake Ancrum, Duncan Cadman, Zane Le Huray C: Shane Page, Brett Bewley, Jack Bewley HF: Leigh Spiteri, Brady Wright, Bailey Young F Nick Roda, Will Johnson, Andrew Azzopardi R: Ayden Tanner, Luther Baker, Mace Cousins Int: Trent Angwin, Joel Cadman, Trae Van Leth, Cooper Murley NORTH BALLARAT V EAST POINT NORTH BALLARAT B: Samuel Scally, Ryan Hobbs, Fletcher Toose HB: Isaac Lovison, Jarrod Curran, Clay Jenkins C: Ned Nash, Josh Chatfield, Tom Bromley-Lynch HF: Thomas Hotchin, Sam Glover, Adam Turley F: Jack Riding, Harry Loader, Fletcher Loader R: Cameron McCallum, Jonathan O'Brien, Charlie Perks Int: Samuel Artz James Curran, Ryan Polkinghorne, Elliot Lamb, Jacob Duffy, Isaac Carey, Lachlan Walton EAST POINT B: Joel Gallagher, Joel Van meel, Samuel Cue HB: Cam Lovig, Mitch Walsh, Chris Carson C: Harry Ganley, Mickitja Rotumah-Onus, Isaac Hucker HF: Liam Canny, Jordan Johnston, Jake Toulmin F: Joe Dodd, Bryson McDougall, Jesse Cairns R: Thomas Brown, Jackson Merrett, Matthew Johnston InL Isaac Quick, Drew Murphy, Jack Jeffrey, Josh Carlyle-Marks REDAN V BALLARAT REDAN B: Jarrett Giampaolo, Jacob Short, Geordan McLoughlan HB: Daniel Bond, Flynn Atchison, Dean Mathews C: Cooper Atchison, Lachlan George, Patrick Fitzgibbon HF: Grant Bell, Declan Murphy, Rory Gunssey F: Lachlan McLean, Jacob Werts, Izaac Grant R: Nathan Dunstan, Cooper Craig-Peters, Declan Phillips Int: Lincoln Barnes, Marty Boyer, Sam McDougall BALLARAT B: Sam James, Grant Baldwin, Lawson Prendergast HB: Taylor Sutton, Keegan Mellington, William Liston C: Mitchell McGrath, Daniel Kennedy, Jack Blackburn HF: Nicholas Weightman, Sam Fisher, Aiden Domic F: Jake Drever, Josh Gibson, Tristan Maple Int; Nicholas Swain, Rhys Perry, Lachlan Dawson SUNBURY V MELTON SOUTH SUNBURY B: Nathan Wood, James Cree, Corey Mobilio HB: Lachlan Brne, Patrick Scanlon, Tyson Lever C: Riley Miller, Thomas Werner, Harrison Minton-Connell HF: Jack Hannett, Jacob Bygate, Harry Power F: Mathew Medcraft, Leigh Brennan, Blake Graham R: Jayden Eales, Daniel Toman, Haydn Ross Int: Farce Ampulski, Jake Egan, Cody Bramble, Mitch McLean MELTON SOUTH B: Jack Mepstead, Matthew Notman, Sam Hurst HB: Jacob Thornton-Gielen, Jayden O'Loughlin, Rhys Lee C: Hudson Wilde, Brody Sullivan, Jarrod Bibby HF: Mitch Fino, William Thornton-Gielen, Shaun Wyatt F: Cody Chapman, Dylan Conway, Riley Theo R: Dylan Jones, Billy Lloyd, John Kovarik Int: Shaun White, Sean Humphries, Bailey Mathrick, Nathan Gemmell, Jack Morrissey, Ricky Frew, Jesse Geddes MELTON V DARLEY Melton B: J.Taylor, J.Whitehand, D.Walker HB: J.Grech, J.Gleeson, C.Jones C: D.Jobson, J.Cooper, J.Buttigieg HF: J.Newton, C.Reilly, A.Armstrong F: L.Ericson, J.Buttigieg, J.Fikret R: A.Robinson, R.Davis, S.Hoskin Int: L.White, B.Merry, L.Orr, A.Speak, C.Beckhurst, M.Gunn, M.Griffin Darley B: J.McNair, R.King, B.Wood HB: D.Locke, R.Bishop, J.Mutsaerts C: D.Locke, L.Lucktaylor, J.Beecham HF: J.McNally, D.Pettitt, B.Layton F: D.Bishop, J.Stephenson, T.Hardinge R: D.blackburn, M.Horan, J.Burton Int: NORTH BALLARAT V EAST POINT North Ballarat B: J.duffy, J.Nelson Hill, M.Fortescue HB: P.Keogh, L.Simpson, M.McKee C: T.Haintz, E.Tassell, L.Wood HF: J.Thornton, B.McNamara, T.Turley F: L.Walton, S.Bowen, S.Duffy R: J.Quick, J.Curran, S.Howard Int: J.Simpson, T.Davis, R.Gallagher East Point B: J.Tung, C.Jerram, S.Gayton HB: J.Gallagher, J.Rigg, A.Vallance C: T.Walton, J.Whiting, T.Raine HF: B.Deppeler, A.Stevenson, K.Smith F: J.Anderson, S.Tung, J.Gibbs R: R.Walsh, C.Raine, L.Mika Int: S.Gray, K.Wynne REDAN V BALLARAT Redan B: B.McLeod, J.Baker, B.Borchers HB: R.O'Hagan, K.Hayes, B.Douglass C: S.Aberdein, Z.Forbes, S.Fitzgibbon HF: J.Morell, R.Petrascu, N.Crellin F: W.Goyne, J.Johnston, M.Ward R: A.Cocking, B.McDonald, J.Jones Int: S.Remington, B.Waddington, T.Watson Ballarat B: B.Hobbs, J.Dunn, J.Nicholls HB: Z.Maple, N.Drever, T.Constable C: J.Ford, J.Payne, T.Fisher HF: J.Crawford, T.Mooney, D.PECK F: C.Reynolds, A.Madder, A.Mcpherson R: K.Smith, J.Quayle, M.Keast Int: B.Tennent, A.Prendergast, S.Boag SUNBURY V MELTON SOUTH Sunbury B: E.McDonald, D.Sanderson, K.Wallace HB: M.Morham, S.Reilly, B.Mundy C: L.Spiteri, T.Cook, L.Spiteri, T.Cook, T.Cook, L.Spiteri, W.Wright HF: C.Lever, N.Doyle, M.Pearce F: J.Muir, A.Goodson, J.Muir, A.Goodson, A.Goodson, J.Muir, M.Boyd R: J.Taylor, J.Waldron, J.Mitchell Int: J.Brown, J.Taylor, J.Taylor, J.Brown, J.Brown, J.Taylor, A.Flavel, D.Hagan Melton South B: E.Niyo, J.Plakakis, S.Humphries HB: J.Armstrong, J.Smoors, N.Gemmell C: R.Lawry, B.Kershaw, D.Vasjuta HF: J.Muse, P.Unsworth, H.Fleetwood F: L.Brett, L.Holt, J.Eekelschot R: D.Millard, P.Bridges, C.Knight Int: D.Cooper, N.Flanigan, J.Trevorrow, D.Donnelly, M.Dransman LAKE WENDOUREE V SEBASTOPOL Lake Wendouree B: E.Horsburgh, B.Ryan, K.Anderson HB: E.Preston, D.Linahan, N.Shearer C: A.Cutts, J.Leech, J.Bickley HF: R.Rees, I.Torpy, A.Murnane F: T.Palmer, J.Jarred, D.Cassidy R: T.Johnson, F.Postlethwaite, K.Chapis Int: W.clarke, B.Harte Sebastopol B: J.Lawler, J.Mihel, A.Campbell HB: L.givvens, A.Sims, R.Bowd C: B.Dixon, T.COLLINS, J.Simpson HF: J.Boers, J.Ashmore, T.Oakley F: N.Page, K.Dean, J.Meade R: C.Littlehales, M.Baker Int: J.Miller, J.Lewis, L.Mason, B.Baker NORTH BALLARAT V EAST POINT North Ballarat B: J.Phillips, R.Tuddenham, M.Harrison HB: D.Kenny, R.Palmer, H.Driscoll C: D.Mcguigan, E.York, B.Purchase HF: B.Stephens, N.Tuddenham, M.Faulkner F: A.Soloman, C.Darbin R: J.Sparkman, N.Troon, M.Gullick Int: East Point B: A.Kirby, L.Humphrey, J.Fraser HB: M.Filmer, A.brien, C.Delaney C: G.Slater, P.Tuddenham, F.Nash HF: M.Bowden, T.Sporton, D.Emonson F: H.Thompson, B.Gibcus, B.Thompson R: H.Matthews, K.Irvin, L.Howard Int: H.Clark, N.Ryan REDAN V BALLARAT Redan B: D.Hart, T.Parisi, N.Fay HB: J.James, D.Craig-peters, T.Liston C: J.Harrington, J.faulkner, L.Turnbull-Gent HF: J.Mackley, J.Liston, T.Martin F: S.Leonard, D.Frazer, S.Adem R: S.Broadbent, N.Cushing, Z.Lang Int: H.Gorman, C.Moll, T.Dellanno Ballarat B: R.Constable, L.McKenzie, P.O'Brien HB: J.Harwood, R.Carton, T.Burrows C: P.Simpson, B.Wardley, W.Squires HF: C.Lloyd, P.OBrien, M.York F: T.Jenner, J.O'Brien, L.Burnham R: J.Clark, K.Prendergast, B.Quinlan Int: J.archibald, F.Perkins, H.Nairn, J.Skelton MELTON V DARLEY Melton From: Liam Brown, Jude Milburn, Christopher Tran, Zac Ramsey, Chase Scoble, Prateek Sharma, Zachary Russell, Ethan Howlett, Alexander Kerr, Benn Tyson, Luke Syme, Riley Norris, Tyler Williams, Conrad Farrugia, John Wheeler, Jack Cowen, Lachlan Doran, Blake Thompson, Dylan McDonald Darley From: Jay Altay, Brodie Ward, Jarrod White, Jett Fuller, Finn Burns, Austin MacBeth, Josh Quinlan, Cooper Parsons-Jones, Keenan Chapman, Blake Dascola, Jyson Fawcett, koby churchill, Justin Runge, Daniel Lalor, Lachlan Ingham, Kai Coghlan, Ryan Densley, JACOB PRESNELL, Zane Colley, Cooper Murley, Jack Wilson BUNINYONG V NEWLYN BUNINYONG B: T.Ross, H.Mulcahy, G.Lovett HB: J.Marshall, L.Van Rooy, D.Sliwa C: H.Givvens, L.Cullen, L.Burbidge HF: J.Morgan, N.Shell, J.Robertson F: L.Atkinson, J.Atkinson, N.Schiemer, R: H.Donald, B.Netherway, D.Kelly Int: M.Turner, J.Rodgers, M.Warner NEWLYN NOT SUPPLIED SKIPTON V DAYLESFORD SKIPTON B: B.Krol, E.Boyer, S.Romeril HB: S.Willian, N.Olver, B.Mckimmie C: T.Hughes, J.Romeril, K.White HF: J.Peeters, J.Peters, J.McClure F: A.Pitson, M.Romeril, R.Monument R: D.Kilpatrick, L.Stranks, B.Thompson Int: A.McLean, J.Draffin, J.Kirby, J.Maddock DAYLESFORD B: B.Jones, J.Evans, S.O'Brien HB: T.Sullivan, T.Nesbitt, J.Whelan C: S.Clarke, H.Jarrad, J.Cummings HF: T.Maher, X.Walsh, L.Jones F: A.Pasahidis, S.Hughes, E.Kinnell R: M.Cummings, S.Winnard, C.Peart Int: T.Conroy, L.Last, L.Hallett, S.Naylor BEAUFORT V CARNGHAM-LINTON BEAUFORT B: T.McKenzie, Z.Leckie, L.Oddie HB: B.Thomas, B.Connelly, C.Mahony C: L.McLinden, J.Peacock, L.Cox HF: T.Haase, L.Ward, M.Todd F: L.Murray, A.McDermott, J.Orr R: D.Jones, M.Jenkins, J.McDermott Int: A.Davies, B.Northern, A.Gerrard, S.Broadbent CARNGHAM-LINTON B: J.O'Brien, J.Stalker, J.Richardson HB: K.Raven, L.Grigg, H.Peoples C: S.Robinson, J.Hayes, T.Raven HF: J.Cranny, W.Bruty, J.O'Brien F: D.Kierce, L.Henricksen, M.Barnett R: J.Foley, C.Brook, M.Grigsby Int: C.Vagg, Z.Ross, D.Clark, J.Currie ROKEWOOD-CORINDHAP V BALLAN ROKEWOOD-CORINDHAP B: C.Dent, S.Worden, A.Gercovich HB: J.Bragagnolo, A.Gray, Z.Priddle C: B.Harris, L.Withers, L.Philp HF: T.Fagg, R.Aikman, M.Brehaut F: M.Riding, M.McLaughlin, E.Denouden R: B.Ferguson, H.Everett, J.Dowell Int: J.Kelly, J.Morgan, Z.Jenkins, R.Armstrong BALLAN B: J.Stone, H.Thompson, B.Shaw HB: H.Bongart, B.Neumann, T.Cox C: L.Conlan, J.Conlan, A.Bongart HF: R.Bongart, M.Popple, H.Lyle F: A.Curtis, T.McGregor, E.Shaw R: S.Lord, D.Nielsen, T.Laurie Int: L.Parsons, R.Borg, M.Smith-Bye, D.Trickey HEPBURN V LEARMONTH HEPBURN B: J.Wallesz, J.Grant, A.Ware HB: R.Jenkins, J.Clarke, Z.kupsch C: B.YANNER, N.Johns, A.McKay HF: R.Ferraro, J.Hogan, N.Rodgers F: K.Yanner, J.Pedretti, M.Banner R: D.O'Halloran, H.Rodgers, S.Tighe Int: J.Malone, S.Harraghy, C.Bath, D.Dennis LEARMONTH B: T.Hall, M.Harbour, N.Martin, HB: M.Judd, T.Martin, J.Graham C: J.Treweek, J.Laidlaw, J.Crilly HF: J.Findlay, K.Swan, N.Willox F: D.Folkes, B.Powell, N.Gittings R: W.Green, T.McKechnie, H.Crawley Int: M.Welsh, M.Rowe, J.Rich CLUNES V DUNNSTOWN CLUNES B: M.Coon, C.Newton, S.Mccormack HB: J.Thompson, T.Muir, D.Makur C: B.Davidson, A.Bowd, D.Coon HF: D.Bulluss, J.Robertson, N.Clarke F: J.Fazio, R.Thompson, B.Pickering R: N.Wrigley, A.Riches, P.Coon Int: D.Burnett, C.Wrigley, J.Seers, J.Chatham, H.Blomeley DUNNSTOWN B: B.Collins, S.Greaney, B.Leonard HB: R.Adams, B.Cracknell, A.Caligiuri C: K.Forde, J.Stefani, J.Williams, HF: T.Parsons, L.Taylor, C.Tangey F: M.Henderson, W.Henderson, S.Howson R: M.Bulluss, F.Stevenson, K.Dickson Int: L.Pigott, J.Leonard, C.Ronan GORDON V WAUBRA GORDON B: M.Hoy, G.Clifford, H.Biggs HB: M.Nolan, S.Griffiths, B.Frazer C: R.Clampit, C.Winter, T.Murphy HF: M.Stokes, A.Toohey, B.Griffiths F: J.Gorman, B.Horsham, C.Elliott R: Z.Ryan, J.Clampit, M.Griffiths Int: J.Martinovic, M.Spezza, L.Reynolds, L.Blazko WAUBRA B: G.Lukich, R.Murphy, L.McLeod HB: N.Patrikeos, M.Miller, C.McGrath C: J.Lukich, H.Bond, W.Corbett HF: H.Hughes, A.Broughton, H.Baldwinson F: B.Colligan, B.Green, A.Murphy R: E.Kennedy, T.Nash, T.Ford Int: A.Baldwinson, N.Moran, D.Jenkins, J.Leman SPRINGBANK V CRESWICK SPRINGBANK Jim Forbes, Jarrod Mason, Andrew Challis, Matthew Lakey, Christopher Quinlan, Isaac Pertzel, Kieran Maher, Shannon Donegan, Patrick Glanford, Aidan Rieniets, James Thompson, Jacob White, Justin Simpson, Adam Svaljek, Joel Maher, Stephen Staunton, Kieran Kennedy, Connor Parkin, Harry Twaits, Brett Maher, Alistair Rix, Todd Finco CRESWICK Justin Allison, William Preston, Ricky Pearson, Lleyton Scheele, Brodie Plover, Aaron Sedgwick, Nixon Torney, Ethan Henderson, Luke Head, James Anagnostou, Jack Mason, Jacob Plier, Nick Cochrane, Tynan Haintz, Timothy Landwehr, Liam Blake, James Deighton, Callagun Mann, Max Phillips, Luke Ryan, Jaxon Thomas, Dane-Francis Whitfield, Brad Munro SPRINGBANK V CRESWICK SPRINGBANK FROM: Jim Forbes, Jarrod Mason, Andrew Challis, Matthew Lakey, Christopher Quinlan, Isaac Pertzel, Kieran Maher, Shannon Donegan, Patrick Glanford, Aidan Rieniets, James Thompson, Jacob White, Justin Simpson, Adam Svaljek, Joel Maher, Stephen Staunton, Kieran Kennedy, Connor Parkin, Harry Twaits, Brett Maher, Alistair Rix, Todd Finco CRESWICK FROM: Justin Allison, William Preston, Ricky Pearson, Lleyton Scheele, Brodie Plover, Aaron Sedgwick, Nixon Torney, Ethan Henderson, Luke Head, James Anagnostou, Jack Mason, Jacob Plier, Nick Cochrane, Tynan Haintz, Timothy Landwehr, Liam Blake, James Deighton, Callagun Mann, Max Phillips, Luke Ryan, Jaxon Thomas, Dane-Francis Whitfield, Brad Munro ROKEWOOD-CORIDNHAP V BALLAN ROKEWOOD-CORIDNHAP FROM: Aaron Stewart, Loki Baker-Radford, Andrew Rizzoli, Leigh Colledge, Daniel Johnstone, Patrick Smith, Liam Cox, Jeremy La Haye, Nicholas Banks, Timothy Buby, Jordy Walton, Jake Carr, Mark Tanis, Mitchell Carr, Troy Mellington, Patrick Lakin, Jacob Quarrell, Joel McAuliffe, Josh Gray, Jeremy Richardson, Joshua Szabo BALLAN FROM: Matthew White, Adam Mcintyre, Luke Hodge, Luke Currie-Jones, Stefan Vlahek, Cooper Brown, Ryan Crawford, Ethan Palonek, Owen Robertson, jayson Bongart, Wade Hearn, lachlan Trickey, David Bell, Brodie Ritchie, Joel Mullane, Jacob Panther, David Hardwick, Campbell Sparrow HEPBURN V LEARMONTH HEPBURN FROM: Billy Pedretti, Brock Noble, Bodhi Robinson, Trevor Johnson, Rowan Prentice, Tyler Olver, Jaycob Paddon, Nash Robinson, Rory Ford, sebastian pendlebury, Harrison Nevill, sage eguchi, Brody Thomas, Rory Olver, Harry Johns, Jack Carey, Daniel Bell, Leigh Lovig, Logan Bolton, Eamonn Clarke LEARMONTH FROM: Kristopher Stevens, Matt Treweek, Brett Challis, Peter Norman, Cody Charters, Jake Gebert, Daniel Anderson, Lachlan Rinaldi, Angus Williams, Ethan Prenc, Joel Neal, Liam Smith, Greg Tyndall, Brody Gilbert, Noah Hoskin, Hamish Bridges, Matthew McKenna, Aiden Hayward, Zackarie Andrews, William Grills, Tom Owen, Jack Taylor BEAUFORT V CARNGHAM-LINTON BEAUFORT FROM: Chris Parkinson, Timothy Pitcher, Dylan Jenkins, Matthew McDonnell, Ron Smith, Joseph Mulcahy, Harris Mitilineos, Fraser Mitilineos, Kody Dern, Zac McLeod, Nathan ELFORD, Keenan Mclinden, Tom Flood, Blake Lofts, Joshua Franc, Lachlan Young, Jarrad Hills, Lochlan Curtis, Darren Edwards, Lachlan Fraser CARNGHAM-LINTON FROM: Damon Gillingham, Will Pope, Brady Cudia, Zachary Hart, Zane Ross, Braydon Newell, Jacob Hart, Marcus Parisi, Caelin Allen, John Schulz, Chris Hannah, Stephen Binek, Joseph Niblett, Tyler Nunn, Brodie Lewis, Ethan Read, Cameron Vagg, Louis Ashmore, Lucus Lang, Shea Wellington, Jake Smith, Zachariah Attard GORDON V WAUBRA GORDON FROM: Ash McKenzie, Mikali Harrison, Jesse Sheehan, Blake Taylor, Ryan Duffy, Stuart Miller, Michael Mennen, Jackson Roberts, Jack Curnow, Reilly Cording, Jack Tigchelaar, Mitchell Labbett, Riley Dalton, James Little, Jack Toohey, Lucas Edmonds, Zac White, Michael Anderson, David Carton, Darby McGuigan, Alex OBrien, Matt Uebergang WAUBRA FROM: Joshua Gollan, James Molloy, Dylan Hinchliffe, Ethan Wapshott, Cale Hellyer, Leigh Lorenzen, William Menhennet, Jaiden Rozitis, Zachary Kennedy, Riley Taylor, Ricky Lorenzen, Caleb Cowley, Nicholas Schmidt, Isaac Menhennet, Tyler Loader, Alexander Clark, Charlie Begelhole SKIPTON V DAYLESFORD SKIPTON FROM: Fraser Morcombe, Lochlan Douglas, Harry Wills, Alex Morcombe, Tim Huglin, Andrew Robertson, Cree Stranks, Lachlan Wilkie, Marcus Smith, Jack Robson, Brak Dixon, Will Fay, Sam Peeters, Kiowa Stranks, Austin Hamilton, Jye-leigh Drinkwater, Riley Uwland, Mitchell Miller, Aidan Graham, Aaron Miller, James Cusack, Anthony Bedggood DAYLESFORD FROM: Robert Rodgers, Corie Slater, Lachlan Campbell, Shane Pearson, Thomas Macklin, Daniel Ryan, Daniel Giouzelis, Thomas Powell, Duane Scascighini, Cane Stewart, Liam O'Conal, Ryan Coleiro, Ryan Holmes, Aaron Brereton, Zac Giouzelis, Jack Goodlet, Daniel Brown, Christopher Adams, Josh Clough SPRINGBANK V CLUNES SPRINGBANK FROM: Jim Forbes, Scott Baldwin, Ryan Maher, Terence Maher, micah darby, Jaaron Mahar, Alex Hamilton, Jake Hopkins, Harry Hislop, Patrick Simpson, William Grawich, Magbul Abraham, Tim Knowles, Jack James, Sakye Harvey, Daniel Baldwin, Tom Simpson, Karl Maher, Alex Wethling, Benjamin Ronan, Tom O'Loughlin, James Spicer CLUNES FROM: Tim Robinson, Dylan Randall, Jacob Musgrave, Timothy Rieniets, Jake Brookes, Ryan Knowles, James Waller, Gerard Van Oostveen, Deegan Willingham, Tyson Randall, Paul Borchers, Sam Mckeegan, Tynan Spenceley, Ashley Vincent-Wade, Stephen Kitchingman, Lachlan McKenzie, Harley Sacco, Brad Munro, Darcy Cowell, Mitchell Jarvis CLUNES V DUNNSTOWN CLUNES NOT SUPPLIED DUNNSTOWN FROM: Brodie Murphy, Nick Hobbs, Matthew Rae, Andrew Forbes, Damon Simpkin, Matt Nolan, Louis Spratling, Matthew Djordjevic, Alex Plucke, Benjamin Dunwoodie, Jordan Britt, Lester Guiao, Mitchell Webb, Mitchell Ellis, Kirby Neville, Jason Pritchard, Isaac Keating, Liam Carroll, Aidan Murphy, Callum Murphy, Tom Murphy BUNINYONG V NEWLYN BUNINYONG FROM: Will Porter, Mitchell Arnold, Darren Connor, Nick Miller, Geordie Dickson, James Mewett, Nicholas Pantzidis, Chris Wills, Billie Leskosek, Kobi Cheeseman, Declan Dickson, Tim Solomon, Angus Trevisan, Aaron Hart, Ethan McMurphy, Pat Lannen, Jack Marshman, ryley hamilton, Alex Murphy, Bayden Marchant, Fraser Hunt, Trevor Millar NEWLYN FROM: Bobby Glanford, James Dwyer, Lachie Snaith, Callum Stevens, Tim Rosewarne, Lachlan Fishwick, Jack Hillas, Ben Huggett, Jack Sullivan, Jed Cargeeg, Jayden New, Tom Hardisty, Stuart Robinson, Mitchell O'Brien, Lachlan Shaw, Will Mesley, Campbell Ackland, Nathan David, Jordan Greville, Jesse Eastwell

