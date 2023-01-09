Big field lines up for Ballarat District Golf Junior Open honours | entries

The Ballarat District Golf Junior Open for boys and girls will be played at Buninyong on Wednesday
The tournament has attracted more than 70 entries:
Sky Adirekchotikul (Ballarat)
Archie Alston (Belvoir Park)
Aidan Bai (Ballarat)
Sydney-viktorie Bayerle (Ballarat)
Fred Beasley (Terang)
Lia Beilfuss (Buninyong)
Dillon Benton (Ballarat)
Oscar Burke (Buninyong)
Arjun Chaudhary (Riversdale)
Limor Chen (Ballarat)
Jack Clementson (Stawell)
Harry Cowan (Bacchus Marsh West)
Jack Cowan (Bacchus Marsh West)
Kaleb Dean (Mt Xavier)
Xavier Dell (Ballarat)
Molly Dennis
Charli Edwards (Kooringal)
Abby Ervin (Ballarat)
Christopher Filipowicz (Geelong)
Chloe Formosa (Chalambar)
Xavier Gleeson (Ballarat)
Edie Goodwin (Ballarat)
June Goodwin (Ballarat)
Pearl Goodwin (Ballarat)
James Gorman (Ballan)
Mo Haintz (Mt Xavier)
Rex Hodge (Mt Xavier)
Jackson Hopper (Sanctuary Lakes)
Zach Hose (Bacchus Marsh)
Dev Jani (Mt Derrimut)
Vivianne Kan (Kew)
George Kenny (Axedale)
Makayla Kiellerup (Mt Xavier)
Eddie Lane (Buninyong)
Benjamin Kehao Li (Yarra Bend)
Sean Kexiang Li (Yarra Bend)
Maisy Lu (Kooringal)
Angus Macdonald (Buninyong)
James Mckibbin (Gisborne)
George Miller (Ballarat)
Alex Milligan
Bonnie Morgan (Medway)
Matilda Morgan (Medway)
Harry Murphy (Ballarat)
Harry Murphy (Ballarat)
Ted Murphy (Ballarat)
Benjamin Newton (Royal Melbourne)
Keira O'beirne (Buninyong)
Axel Potter-Ayreseast Geelong)
Aaliya Puvanendran (Ballarat)
Thomas Richards (Broadford)
Ted Rippon (Kooringal)
Elijah Rolls (Ballarat)
Maddy Rolls (Ballarat)
Hugo Samaha (Curlewis)
Ethann Santiego (Kooringal)
Isaac Schammer (Curlewis)
Sam Schammer (Curlewis)
Tom Sheridan (Buninyong)
Archie Smith
Amelia Snelgar (Woodlands)
Samuel Snelgar (Woodlands)
Eisha Sohail (Victoria)
Isabelle Strawhorn (Hepburn Springs)
Alicia Todd (Burleigh)
Louis Van Ingen (Geelong)
Adrea Warren (Ballarat)
Amelie Wearne (Medway)
D'arcy Whyte (Commonwealth)
Jordyn Wilson (Dorset)
Jasper Xu (Spring Valley)
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