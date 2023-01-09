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Big field lines up for Ballarat District Golf Junior Open honours | entries

January 9 2023 - 7:00pm
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Playing golf - club and ball. Think Stock generic pic. driver fairway wood golf generic

The Ballarat District Golf Junior Open for boys and girls will be played at Buninyong on Wednesday

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