Winners and Losers | May 11, 2024

SENIORS
Bacchus Marsh 4.5, 6.10, 13.14, 17.19 (121) d Sebastopol 2.1, 5.4, 5.4, 7.7 (49)
GOALS: (Bacchus Marsh) I Nixon 4, D Armfield 3, J Owen 3, C Freake 1, C Gates 1, L Goetz 1, K Hilton 1, J Huxtable 1, A Lalor 1, J McCreery 1 (Sebastopol) D Widgery 2, A Forbes 1, J Hill 1, L Latch 1, J McDonald 1, L Stow 1 BEST (Bacchus Marsh) I Nixon, J Kovacevic, E McKercher, L Goetz, J McCreery, J Owen (Sebastopol) not listed
Melton 1.0, 7.4, 10.5, 15.6 (96) d Ballarat 1.2, 1.3, 2.8, 3.8 (26)
GOALS: (Melton) B Kight 7, R Davis 2, J Hickey 1, J Kight 1, B Sullivan 1, J Walker 1, R Walker 1 (Ballarat) L Dalgleish 1, L Gray 1 BEST: (Melton) B Kight, J Hickey, J Cotter, L Phillips, B Sullivan, B Mawson (Ballarat) not listed
Darley 8.1, 10.3, 13,8, 19.11 (125) d Redan 1.2, 3.5, 5.8, 8.11 (59)
GOALS: (Darley) B Myers 6, H Inglis 5, B Bewley 3, B Wright 2, Ad Azzopardi 1, D Bishop 1, W Johnson 1 (Redan) G Bell 2, S Broadbent 1, B Carroll 1, L George 1, R Gunsser 1, D Harten 1, H McNamara 1 BEST (Darley) B Myers, B Bewley, L Baker, H Inglis, Z Le Huray, As Azzopardi (Redan) B Douglass, Z Mortlock, R Collins, L George, J Werts, R Gunsser
East Point 4.0, 9.5, 12.9, 17.17 (119) d Lake Wenduree 3.2, 4.2, 6.3, 8.6 (54)
GOALS: (East Point) B McDougall 4, S Robinson 4, J Brown 1, L Canny 1, J Jeffrey 1, J Johnston 1, M Johnston 1, B Jones 1, A Molan 1, M Rotumah-Onus 1, J Taylor 1 (Lake Wendouree) B Thompson 4, K Anderson 1, C James 1, H Robertson 1, N Shearer 1 BEST: (East Point) J Taylor, L Canny, J Van Meel, M Johnston, B McDougall, B Jones (Lake Wendouree) J O'Connell, B Thompson, K Anderson, A Gove, T Zampatti
Sunbury 3.3, 5.4, 14.6, 17.9 (111) d North Ballarat 0.4, 1.6, 1.7, 3.12 (30)
GOALS: (Sunbury) M McLean 5, J Sutton 5, J Egan 2, F Ampulski 1, J Hannett 1, B Landt 1, H Power 1, P Scanlon 1 (North Ballarat) M Faulkner 1, H Loader 1, T McMIllan 1 BEST: (Sunbury) F Ampulski, M McLean, T Werner, L Urbon, B Eales, M Lewis (North Ballarat) J Sparkman, N Troon, H Loader, R Polkinghorne, H Trigg
LADDER: MELTON 16, SUNBURY 16, DARLEY 16, EAST POINT 12, BALLARAT 12, NORTH BALLARAT 8, Bacchus Marsh 8, Redan 8, Sebastopol 4, Lake Wendouree 0, Melton South 0
RESERVES
SEBASTOPOL 17.19 (121) d BACCHUS MARSH 3.4 (22)
MELTON 7.9 (51) d BALLARAT 5.12 (42)
DARLEY 18.13 (121) d REDAN 3.5 (23)
EAST POINT 12.9 (81) d LAKE WENDOUREE 7.4 (46)
SUNBURY 16.10 (106) d NORTH BALLARAT 7.1 (43)
LADDER: SUNBURY 16, SEBASTOPOL 16, EAST POINT 12, BALLARAT 12, LAKE WENDOUREE 12, NORTH BALLARAT 12, Melton 8, Darley 6, Melton South 4, Bacchus Marsh 2, Redan 0
UNDER-19s
BACCHUS MARSH 7.10 (52) d SEBASTOPOL 4.8 (32)
BALLARAT 9.7 (61) d MELTON 6.11 (47)
DARLEY 17.9 (111) d REDAN 6.4 (40)
EAST POINT 10.11 (71) d LAKE WENDOUREE 5.6 (36)
SUNBURY 22.14 (146) d NORTH BALLARAT 2.4 (16)
LADDER: EAST POINT 16, SUNBURY 14, BACCHUS MARSH 14, BALLARAT 12, LAKE WENDOUREE 12, NORTH BALLARAT 12, Melton 8, Darley 4, Sebastopol 4, Melton South 4, Redan 0
SENIORS
CARNGHAM-LINTON 26.17 (173) d SPRINGBANK 12.7 (79)
GORDON 16.9 (105) d CRESWICK 6.7 (43)
BUNGAREE 13.16 (94) d DUNNSTOWN 5.8 (38)
DAYLESFORD 16.10 (106) d ROKEWOOD-CORINDHAP 15.10 (100)
BUNINYONG 11.14 (80) d LEARMONTH 6.10 (46)
WAUBRA 10.5 (65) d BALLAN 9.7 (61)
SKIPTON 11.9 (75) d HEPBURN 10.11 (71)
CLUNES 12.17 (89) d BEAUFORT 5.7 (37)
RESERVES
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
UNDER-18
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK 13.26 (104) d CARNGHAM-LINTON 0.3 (3)
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD 13.13 (91) d ROKEWOOD-CORINDHAP 6.2 (38)
BUNINYONG 18.12 (120) d LEARMONTH 3.1 (19)
BALLAN 14.4 (88) d WAUBRA 3.6 (24)
SKIPTON v HEPBURN
UNDER-15
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON 6.10 (46) d CRESWICK 1.4 (10)
BUNGAREE v DUNNSTOWN
ROKEWOOD-CORINDHAP 9.6 (60) d DAYLESFORD 8.7 (55)
BUNINYONG 3.5 (23) d LEARMONTH 1.1 (7)
BALLAN 4.9 (33) d WAUBRA 4.5 (29)
SKIPTON 13.10 (88) d HEPBURN 1.2 (8)
CLUNES 2.8 (20) d BEAUFORT 2.3 (15)
UNDER-12
SPRINGBANK 10.4 (64) d CARNGHAM-LINTON 1.1 (7)
GORDON 2.5 (17) d CRESWICK 2.1 (13)
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD 8.8 (56) d ROKEWOOD-CORINDHAP 0.0 (0)
BUNINYONG 6.0 (36 ) d LEARMONTH 2.3 (15)
BALLAN 9.7 (61) d WAUBRA 0.0 (0)
HEPBURN 4.5 (29) d SKIPTON 0.0 (0)
CLUNES v BEAUFORT 4.2 (26) Clunes 1.3 (9)
SENIORS
MALDON 13.11 (89) d NEWSTEAD 12.4 (76)
NATTE-BEALIBA 16.12 (108) d TALBOT 9.5 (59)
TRENTHAM 22.16 (148) d AVOCA 9.6 (60)
LEXTON v CARISBROOK
HARCOURT 11.10 (76) d MARYBOROUGH GIANTS 10.8 (68)
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY 20.13 (133) d CAMPBELLS CREEK 2.3 (15)
RESERVES
MALDON 14.12 (96) d NEWSTEAD 7.9 (51)
TALBOT 9.10 (64) d NATTE-BEALIBA 6.1 (37)
AVOCA 5.8 (38) d TRENTHAM 5.7 (37)
LEXTON v CARISBROOK
HARCOURT 26.16 (172) d MARYBOROUGH GIANTS 1.2 (8)
DUNOLLY 25.8 (158) d CAMPBELLS CREEK 4.6 (30)
UNDER-17.5
TALBOT v NATTE-BEALIBA 13.19 (97) d 2.2 (14)
AVOCA 16.7 (103) d TRENTHAM 10.4 (64)
CARISBROOK 10.10 (70) d LEXTON 1.2 (8)
MARYBOROUGH GIANTS 18.13 (121) d HARCOURT 5.1 (31)
LADDER: MALDON 16, NATTE BEALIBA 16, MARYBOROUGH GIANTS 12, CARISBROOK 8, AVOCA 8, LEXTON 8, Navarre 4, Trentham 0, Talbot 0, Harcourt 0
UNDER-14.5
NATTE-BEALIBA 23.19 (157) d TALBOT 2.1 (13)
AVOCA 18.19 (127) d TRENTHAM 0.1 (1)
HARCOURT 19.17 (131) v MARYBOROUGH GIANTS 0.1 (1)
DUNOLLY 12.14 (86) d CAMPBELLS CREEK 5.2 (32)
LADDER: AVOCA 16, CARISBROOK 12, NAVARRE 12, HARCOURT 12, NATTE BEALIBA 8, MALDON 8, Dunolly 4, Trentham 4, Maryborough Giants 4, Campbells Creek 0, Talbot 0
UNDER-11.5
NEWSTEAD 17.20 (120) d MALDON 0.0 (0)
TALBOT v NATTE-BEALIBA 7.9 (51) d TALBOT 0.0 (0)
TRENTHAM 9.7 (61) d TRENTHAM 3.2 (20)
CARISBROOK 3.10 (28) d LEXTON 1.3 (9)
MARYBOROUGH GIANTS 4.5 (29) d HARCOURT 0.2 (2)
DUNOLLY 14.12 (86) d CAMPBELLS CREEK 1.1 (7)
LADDER: NEWSTEAD 20, CARISBROOK 16, MARYBOROUGH GIANTS 16, AVOCA 16, NATTE BEALIBA 12, LEXTON 12, Navarre 8, Trentham 8, Dunolly 4, Maldon 4, Harcourt 4, Talbot 0, Campbells Creek 0
SENIORS
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
RESERVES
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
UNDER-16
LISMORE-DERRINALLUM v GREAT WESTERN
PENSHURST 8.10 (58) d HAWKESDALE-MACARTHUR 0.2 (2)
MOYSTON-WILLAURA 8.6 (54) d TATYOON 4.2 (26)
GLENTHOMPSON-DUNKELD 20.10 (130) d ARARAT EAGLES 1.1 (7)
UNDER-12
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
A GRADE
SEBASTOPOL 61 d BACCHUS MARSH 21
MELTON 44 d BALLARAT 40
DARLEY 39 d REDAN 36
LAKE WENDOUREE 48 drew EAST POINT 48
SUNBURY 61 d NORTH BALLARAT 61
LADDER: DARLEY 20, SUNBURY 18, MELTON SOUTH 16, LAKE WENDOUREE 14, NORTH BALLARAT 14, SEBASTOPOL 10, Redan 8, East Point 8, Melton 8, Ballarat 4, Bacchus Marsh 0
B GRADE
SEBASTOPOL 50 d BACCHUS MARSH 28
MELTON 45 d BALLARAT 40
DARLEY v REDAN 46 d DARLEY 41
LAKE WENDOUREE 58 d EAST POINT 41
SUNBURY 62 d NORTH BALLARAT 50
LADDER: LAKE WENDOUREE 16, DARLEY 16, REDAN 16, SUNBURY 16, MELTON SOUTH 16, NORTH BALLARAT 12, Sebastopol 8, East Point 8, Melton 8, Ballarat 4, Bacchus Marsh 0
C GRADE
SEBASTOPOL 57 d BACCHUS MARSH 17
MELTON 37 d BALLARAT 34
REDAN 36 d DARLEY 25
LAKE WENDOUREE 35 d EAST POINT 20
SUNBURY 46 d NORTH BALLARAT 20
LADDER: SUNBURY 20, LAKE WENDOUREE 20, MELTON 16, DARLEY 12, SEBASTOPOL 12, REDAN 12, Melton South 12, Ballarat 8, East Point 4, North Ballarat 4, Bacchus Marsh 0
D GRADE
SEBASTOPOL 32 d BACCHUS MARSH 22
MELTON 25 d BALLARAT 22
DARLEY v REDAN - No scores submitted
LAKE WENDOUREE 41 d EAST POINT 16
SUNBURY 38 d NORTH BALLARAT 30
LADDER: Not Available
E GRADE
SEBASTOPOL 32 d BACCHUS MARSH 21
MELTON 32 d BALLARAT 18
DARLEY 27 d REDAN 20
LAKE WENDOUREE 21 d EAST POINT 20
SUNBURY 37 d NORTH BALLARAT 25
LADDER: MELTON SOUTH 20, LAKE WENDOUREE 20, DARLEY 16, MELTON 16, SUNBURY 16, SEBASTOPOL 12, East Point 8, North Ballarat 4, Ballarat 4, Redan 4, Bacchus Marsh 0
19-AND-UNDER
SEBASTOPOL 44 d BACCHUS MARSH 17
BALLARAT 57 d MELTON 14
REDAN 43 d DARLEY 34
EAST POINT 31 d LAKE WENDOUREE 23
SUNBURY 46 d NORTH BALLRAT 36
LADDER: REDAN 20, DARLEY 16, EAST POINT 16, MELTON SOUTH 12, LAKE WENDOUREE 12, NORTH BALLARAT 12, Sunbury 12, Ballarat 8, Sebastopol 8, Melton 4, Bacchus Marsh 0
A GRADE
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
B GRADE
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
C GRADE
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
D GRADE
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
17-AND-UNDER
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
15-AND-UNDER
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
13-AND-UNDER
CARNGHAM-LINTON v SPRINGBANK
CRESWICK v GORDON
BUNGAREE v DUNNSTOWN
DAYLESFORD v ROKEWOOD-CORINDHAP
BUNINYONG v LEARMONTH
WAUBRA v BALLAN
SKIPTON v HEPBURN
CLUNES v BEAUFORT
A GRADE
NEWSTEAD 54 d MALDON 32
TALBOT v NATTE-BEALIBA - no scores submitted
AVOCA 66 d TRENTHAM 38
CARISBROOK 53 d LEXTON 50
MARYBOROUGH GIANTS 61 d HARCOURT 22
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
B GRADE
NEWSTEAD 36 d MALDON 32
TALBOT v NATTE-BEALIBA - no scores submitted
AVOCA 55 d TRENTHAM 27
CARISBROOK 33 d LEXTON 24
MARYBOROUGH GIANTS 38 d HARCOURT 32
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
C GRADE
NEWSTEAD 34 d MALDON 25
TALBOT v NATTE-BEALIBA - no scores submitted
AVOCA 41 d TRENTHAM 38
LEXTON 41 d CARISBROOK 29
MARYBOROUGH GIANTS 33 d HARCOURT 13
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
17-AND-UNDER
MALDON 30 d NEWSTEAD 18
TALBOT v NATTE-BEALIBA - no scores submitted
AVOCA 33 d TRENTHAM 17
CARISBROOK 32 d LEXTON 29
HARCOURT 23 drew MARYBOROUGH GIANTS 23
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
15-AND-UNDER
MALDON 27 d NEWSTEAD 13
TALBOT v NATTE-BEALIBA
AVOCA 19 d TRENTHAM 11
CARISBROOK v LEXTON - no scores submitted
HARCOURT 28 d MARYBOROUGH GIANTS 15
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
13-AND-UNDER
NEWSTEAD 21 d MALDON 3
NATTE-BEALIBA 23 d TALBOT 12
AVOCA 37 d TRENTHAM 2
CARISBROOK 45 d LEXTON 6
MARYBOROUGH GIANTS 50 d HARCOURT 1
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
11-AND-UNDER
NEWSTEAD 25 d MALDON 5
TALBOT 16 d NATTE-BEALIBA 9
AVOCA v TRENTHAM - no scores submitted
CARISBROOK 15 d LEXTON 4
MARYBOROUGH GIANTS 18 d HARCOURT 2
CAMPBELLS CREEK v DUNOLLY - no scores submitted
LADDER: Not available
A GRADE
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
B GRADE
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
C GRADE
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
18-AND-UNDER
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
15-AND-UNDER
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
13-AND-UNDER
WICKLIFFE-LAKE BOLAC v LISMORE-DERRINALLUM
WOORNDOO-MORTLAKE v GREAT WESTERN
CARAMUT v SMW ROVERS
PENSHURST v HAWKESDALE-MACARTHUR
MOYSTON-WILLAURA v TATYOON
ARARAT EAGLES v GLENTHOMPSON-DUNKELD
Sign up for our newsletter to stay up to date.
We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy.