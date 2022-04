news, latest-news,

Who's playing for your club in round one? NORTH BALLARAT B: Samuel Scally, Ryan Hobbs, Clay Jenkins HB: Ned Nash, Harry Loader, Fletcher Toose C: Elliott Lamb, Riley Polkinghorne, Tom Bromley-Lynch HF: Jamie Quick, Thomas Hotchin, Simon McCartin F: Max Scott, Isaac Lovison, Samuel Artz FOL: Caneron Mccallum, Johnathan O'Brien, Charlie Perks INT: Joe Symons, Jack Riding, Maxwell Tate, Fletcher Loader SUNBURY B: Nathan Wood, Jacob Bygate, Corey Mobilio HB: Tyson Lever, Patrick Scanlon, James Cree C: Riley Miller, Joshua Guthrie, Harrison Minton-Connell HF: Harry Power, Alec Goodson, Thomas Werner F: Mitch Mclean, Blake Graham, Jarrah Maksymow FOL: Joel Muir, Daniel Toman, Haydn Ross INT: Mathew Medcraft, Cody Bramble, Lachlan Bryne, Jake Egan SEBASTOPOL B: Chris Jeffrey, Dayne Furness, Hugo Papst HB: Luke Kiel, Jacob Wilkinson, Tony Lockyer C: Matt Austin, Lachlan Cassidy, Connor O'Shea HF: Dean Robertson, Bailey Veale, Toby Hutt F: James Keeble, Michael Powell, Jed Hill FOL: James Richards, Jack Bambury, Chase Dummett INT: Simon Butler, Will Lovett, Grady Snowden, Bradley Weightman DARLEY FB: Joel Cadman, Trent Angwin, Dylon Bishop B: Shane Page, Matthew Brett, Andrew Azzopardi C: Brett Bewley, Luther Baker, Regan King HF: Jack Bewley, Duncan Cadman, Mace Cousins F: Will Johnson, Nick Rodda, Zane Le Huray FOL: Darren Leonard, Jake Ancrum, Blake Colley INT: Bailey Young, Dylan Beecham, Matt Horan, Ayden Tanner EMG: Brady Wright, Lane Havelberg, Cooper Parsons-Jones MELTON SOUTH B: Sam Hurst, Brayden Wood, Riley Theo HB: Jayden O'Loughlin, Rhys Lee, Billy Lloyd C: Jarrod Bibby, William Thornton-Gielen, Hudson Wilde HF: Brody Sullivan, Dale Hoghton, Matthews Sullivan F: Ben Casley, Dylan Conway, Matthew Notman FOL: Dylan Jones, Cody Chapman, Shaun Wyatt INT: Mitch Fino, Jacob Thornton Gielen, John Kovarik, Jack Morrissey EMG: Shaun White, Brendan Hooper, Sean Humphries, Jack Mepstead MELTON B: Blake Souter, Lachlan Phillips, Lachlan Hickey HB: Jordyn Cotter, Bailey Mawson, Adrian Monitto C: Lachlan Walker, Jack Walker, Kyle Borg HF: Luke Heaney, Liam Carter, Harrison Hanley F: Braedan Kight, Ryan Carter, Tom Button FOL: Mark Orr, Lachlan Watkins, Jaycob Hickey INT: Josh Cooper, Conrad Farrugia, Jordan Kight, Brett Mcintyre, Alex Robinson, Max Scoble, Daniel Walker BACCHUS MARSH B: Ashton Craig, Quade Butt, Daniel Velden HB: Jackson Baillon, Jake Owen, Tom German C: Ryley Stuhldreier, Jason Robinson, Michael Culliver HF: Tyson Shea, Jack Williams, Nicholas Stuhldreier F: Rex Hickman, Aaron Willitts, Tyler Huynh FOL: Daniel Burton, Jack Parente, Harrison King INT: Jayden Cott, Max Eastmure, Rylan Porter, Xavier Jenks, Alex Porter, Dominic Miesen, William Cook BALLARAT B: Taylor Sutton, Nicholas Swain, Luke Wynd HB: Nicholas Weightman, Daniel Kennedy, Bailey Van De Heuvel C: Jake Drever, Sam James, Will Garner HF: Keegan Mellington, Josh Gibson, Paddy Simpson F: Lawson Prendergast, Andrew Hooper, Aiden Domic FOL: Marcus Powling, William Liston, Grant Baldwin INT: Bailey Fraser, Jack Blackburn, Angus Bade, Sam Fisher EMG: Austin Mcpherson, Tom Mooney BEAUFORT Selected from: Jack Peacock, Lachlan Murray, Shannon Brown, Daniel Jones, Bradie Thomas, Tim Haase, Cooper Smith, luke Ward, Tom McKenzie, Levi Cox, Mitchell Jenkins, Michael Todd, Josh McDermott, Brendan Howard, Cormac Mahony, Liam McLinden, Ben Connelly, Liam Guardia, Ashley Davies, Dempsey Wenn, Adam McDermott, Felix Oliver SPRINGBANK No supplied BUNGAREE B: Sam Hammond, Xavier Curran, Alex Ross HB: Alex Browning, Mitch Hay, Jack Walter C: Lachlan Thornton, Jackson Murphy, Harry Cousens HF: Dakin Morris, Dalton Murphy, Jesse Sardo F: Benjamin Willian, Jordan Summers, Tom Cain R: Noah Browning, Ben Dodd, Andrew Milroy Int: Max Lawless, Ambrose Gillett, Chris Milroy ROKEWOOD CORINDHAP B: Lachlan Baker, Patrick Lakin, Callan Anderson HB: Jake Dowell, Joel Bragagnolo, Zachary Priddle C: Josh Morgan, Zac Jenkins, Benjamin Harris HF: Tom Fagg, Matt Brehaut, Luke Philp F: Ash Gray, Aaron Gercovich, Max Riding R: Edward Denouden, Jack Buttler, Laityn Withers Int: Mitchell McLaughlin, Jake Carr, Rupert Armstrong, Leigh Colledge CRESWICK Selected from: Tynan Haintz, Max Phillips, Jacob Plier, Jack Mason, Brad Munro, Brodie Plover, Lachlan McKenzie, Ricky Pearson, Clint Robinson, Lleyton Scheele, Aaron Sedgwick, Patrick Taranto, James Deighton, Luke Head, Callagun Mann CLUNES Selected from: Darcy Coon, Matt Newton, Lachlan Wrigley, Nicholas Clarke, Alex Bowd, Jordan Thomas, Callum Newton, Todd Featherston, Nick Wrigley, Jasper Chatham, Damian Fazio, Tom Muir, John Fazio, Shaun Mccormack, Brandyn Davidson, Jakob Robertson, Ryan Thompson, Paul Coon, Cam Wrigley HEPBURN Selected from: Daniel O'Halloran, Bradley Mckay, Mitch Banner, Brayden Yanner, Sean Tighe, Andrew McKay, Joe Clarke, Alan Ware, Jackson Hogan, Nathan Rodgers, Cooper Bath, Brock Noble, Shannon Harraghy, Jimmy Wallesz, Jordan Grant, Mitchell Mckay, Ricky Ferraro, Hayden Rodgers, Dom Dennis, Zac Kupsch, Leigh Lovig, Billy Pedretti BALLAN Selected from: Trent Laurie, Thomas McGregor, Zacc Price, Evan Shaw, Jeda Stone, Mitchell Thompson, Daniel Nielsen, Hayden Thompson, Dylan Trickey, Tyler Trickey, Banjo Leahy, Lachlan Conlan, Anthony Curtis, James Conlan, Ryan Bongart, Harley Bongart, Tristan Batten DAYLESFORD Selected from: Xavier Walsh, Luke Jones, Hamish Jarrad, Sam O'Brien, Chris Peart, Benjamin Jones, Trent Nesbitt, Jake Whelan, Joel Cummings, James Evans, Scott Hughes, Adam Pasahidis, Michael Pasahidis, Stefan Lendrec, Shaun Clarke, Eli Kinnell, Thomas Conroy, Sean Naylor, Ryan Coleiro GORDON Selected from: Gerard Clifford, Billy Griffiths, Matthew Hoy, Adam Toohey, Connor Ascough, Jaymes Gorman, Rohan Clampit, Mark Gunnell, Riely Ranieri, Ethan Crackel, Luke Gunnell, Mick Nolan, Jordan Clampit, Lachy Reynolds, Macauley Griffiths, Zack Ryan, Benjamin Frazer, Sam Griffiths, Brad Horsham, Ben Schiltz, Mitch Emmlin, Chevy Elliott DUNNSTOWN Selected from: Scott Howson, Joel Williams, Flynn Stevenson, Hamish Hallahan, Brayden Leonard, Matt Bulluss, Josh Renga, Nathan Duggan, Travis Parsons, Riley Adams, Joe Stefani, Connor Tangey, Khyle Forde, Thomas Wardell, Kain Dickson, Anthony Caligiuri, Will Henderson, Baiden Cracknell, Mitch Henderson, Lleyton Pigott, Shannon Greaney, Lachlan Taylor BUNINYONG Not supplied LEARMONTH Selected from: James Crilly, Brenton Powell, Tom McKechnie, Jason Rae, Hamish Crawley, Will Green, Nicholas Willox, Taylor Hall, Connor Smith, Matthew Jackson, Damon Folkes, Liam Smith, Jye Rich, Thomas Martin, Jarryd Graham, James Laidlaw, Josh Findlay, Kris Swan, James Schaper, Nick Gittings, Matt Harbour NEWLYN Not supplied CARNGHAM LINTON Selected from: Chris Morcombe, Rory Brown, Jarrod O'Brien, James Richardson, Wayne Bruty, Kynan Raven, Tarun Raven, Sean Robinson, Braydon Newell, Justin O'Brien, Lachie Grigg, Harrison Peoples, Logan Hayles, Jackson Cranny, Marcus Grigsby SKIPTON Selected from: Edward Boyer, Tim Huglin, Ben Krol, Sam Peeters, Josh Draffin, Kane SKIPTON Selected from: Edward Boyer, Tim Huglin, Ben Krol, Sam Peeters, Josh Draffin, Kane White, Jack Peeters, Tim Hughes, Jack Romeril, Matthew Romeril, Lakota Stranks, Bailey Mckimmie, Rhys Monument, Josh Peters, Andrew Pitson, Patrick Graham, Mitch Gilbert, Samuel Willian, Daniel Kilpatrick, Alex McLean, Nathan Olver, Noah Steenhuis 